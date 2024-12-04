Стартувала акція «2000 подарунків до Нового року» для здійснення дитячих мрій: долучитися може кожен

Початок повномасштабної війни став для всіх повномасштабним горем. За даними досліджень UNICEF, станом на 2024 рік, люди, що були змушені переїхати у більш безпечні місця перебувають під більшим стресом та більше непокояться за майбутнє та безпеку дітей, при цьому 36% дітей отримали травматичний досвід війни.

Діти, які втратили батьків, діти, чиї батьки зараз захищають України, багатодітні родини та ті, хто опинився в складних життєвих обставинах через війну майже не мають дитинства.

Щоб повернути їм хоча б долю безтурботності, благодійний фонд «Твоя опора» проводить акцію «2 000 подарунків до Нового року».

2 000 дітей надіслали свої листи з надією, що їхні бажання здійсняться. У кожному листі — проста, але щира мрія: косметика, колонка для музики, кінетичний пісок, теплий шарф, розмальовка або термос для чаю.

Один із таких листів належить 11-річному Олександру з Сумщини. Його історія непроста: батько хлопчика загинув, захищаючи Україну. Сашко мріє отримати на свято набір конструктора. Це маленька мрія, але її здійснення подарує хлопчикові радість і відчуття турботи. І таких історій, як у Сашка, тисячі.

Як долучитися до акції

Зареєструйтесь на сайті «Твоя опора» . Оберіть бажання, яке хочете виконати, та натисніть кнопку «Виконати мрію». Придбайте подарунок та відправте його на вказане у профілі відділення «Нової Пошти». Зробіть це протягом трьох днів після підтвердження виконання мрії. В особистому кабінеті підтвердіть бронювання подарунка. Внесіть номер експрес-накладної у профіль обраної дитини.

Подарунки власним коштом доставить партнер акції — «Нова Пошта» у будь-який куточок України.

Чому це важливо?

«Акція «2000 подарунків до Нового року» має на меті не просто зробити подарунок, а здійснити мрію кожної дитини. Ми завчасно зібрали дитячі листи з побажаннями, і втілити ці мрії може кожен із вас», — наголошує засновниця фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

Фонд дбає про безпеку та приватність кожного учасника акції. У відкритому доступі немає персональних даних дітей — лише їхні мрії.

Разом із кожним, хто долучається до акції, «Твоя опора» та «Нова Пошта» прагнуть подарувати тепло, віру та новорічне диво тим, хто цього найбільше чекає. Маленький набір конструктора для Сашка чи колонка для музики для Олени — це не просто подарунки. Це частинка уваги, яка зігріває серця навіть у найскладніші часи.

Долучайтесь до акції та станьте чарівником для тих, хто цього потребує. Ваша участь — це можливість зробити цей світ трохи добрішим.