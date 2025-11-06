Стало відомо, скільки тернопільська бригада знищила окупантів за останній час

Воїни 105 окремої бригада територіальної оборони ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку.
Як повідомив начальник відділення комунікацій у 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа, за результатами відеодоказів і радіоперехоплень, цього тижня противник зазнав втрат:
Крім того, уражено, знищено та пошкоджено інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі,взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів. Дякуємо кожному військовослужбовцю за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу. Бережіть себе. Слава Україні!, – йдеться в повідомленні 105 бригади.