Стало відомо, скільки тернопільська бригада знищила окупантів за останній час

Воїни 105 окремої бригада територіальної оборони ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку.

Як повідомив начальник відділення комунікацій у 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа, за результатами відеодоказів і радіоперехоплень, цього тижня противник зазнав втрат:

11 — ліквідовано (200);

16 — поранено (300);

1 гармата;

9 антен;

34 укриття;

8 легкових автомобілів;

1 квадроцикл

1 розвідувальний БпЛА типу «Гербера»;

1 розвідувальний БпЛА типу «Zala»;

1 засіб РЕБ «Гроза»;

1 окопний РЕБ «Пєроєд-А».

Крім того, уражено, знищено та пошкоджено інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі,взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів. Дякуємо кожному військовослужбовцю за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу. Бережіть себе. Слава Україні!, – йдеться в повідомленні 105 бригади.