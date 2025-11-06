06.11.2025 10:17

Стало відомо, скільки тернопільська бригада знищила окупантів за останній час

06.11.2025

Галина Кіт

Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми, Тернопільщина

Воїни 105 окремої бригада територіальної оборони ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку.

Як повідомив начальник відділення комунікацій у 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа, за результатами відеодоказів і радіоперехоплень, цього тижня противник зазнав втрат:

  • 11 — ліквідовано (200);
  • 16 — поранено (300);
  • 1 гармата;
  • 9 антен;
  • 34 укриття;
  • 8 легкових автомобілів;
  • 1 квадроцикл
  • 1 розвідувальний БпЛА типу «Гербера»;
  • 1 розвідувальний БпЛА типу «Zala»;
  • 1 засіб РЕБ «Гроза»;
  • 1 окопний РЕБ «Пєроєд-А».

Крім того, уражено, знищено та пошкоджено інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі,взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів. Дякуємо кожному військовослужбовцю за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу. Бережіть себе. Слава Україні!, – йдеться в повідомленні 105 бригади.

Теги: втрати окупантів, 105 окрема бригада територіальної оборони

