Стало відоме ім’я новообраного ректора Тернопільського національного педагогічного університету

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, хто на найближчих 5 років очолить Тернопільський національний педагогігічний університет імені Володимира Гнатюка.

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Нагадаємо, перший тур виборів ректора ТНПУ відбувся 22 грудня, тоді за діючого ректора Богдана Буяка віддали свої голоси 305 осіб, а за декана історичного факультету Володимира Міська – 229 осіб, пише Тернополяни.

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Для перемоги діючому ректору не вистачило всього шести голосів.

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Сьогодні, з 08.30 ранку у будівлі ТНПУ відбувся другий тур виборів.

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За його підсумками стало відомо, що перемогу отримав діючий ректор Богдан Буяк, який на найближчих 5 років очолить ВУЗ.

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Так, згідно голосування, Богдан Буяк отримав 326 голосів, його конкурент Володимир Місько – 206 голосів, 22 особи не підтримали нікого, та 10 бюлетенів були зіпсовані.

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До слова, Богдан Богданович Буяк народився 26 жовтня 1974 року, у місті Тернопіль — український педагог, громадський діяч, політолог, доктор філософських наук (2013), професор (2013), член-кореспондент НАПН України (2019). Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (від 15 грудня 2017).

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З приводу голосування висловився декан історичного факультету та аутсайдер виборів Володимир Місько.