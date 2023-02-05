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Стадіон у Тернополі отримав категорію від УАФ (фото)

05.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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Центральний стадіон імені Романа Шухевича, що на проспекті Степана Бандери у Тернополі отримав категорію від УАФ.

Виконавчий комітет УАФ затвердив список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій Асоціації згідно з положенням про категорії стадіонів регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань в УПЛ, ПФЛ та серед жіночих клубів.

Згідно зі списком домашня арена футбольного клубу “Нива” Тернопіль, а саме “Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича” підтвердив свою 3-ю категорію.

Категорія 3 – дозволено проведення матчів УПЛ, фінальні матчі Кубка та Суперкубка України. За узгодженням з ФІФА та УЄФА – офіційні міжнародні матчі.

Джерело: Тернополянни

Теги: Тернопіль, УАФ, Центральний стадіон імені Романа Шухевича

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