Стадіон у Тернополі отримав категорію від УАФ (фото)

Виконавчий комітет УАФ затвердив список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій Асоціації згідно з положенням про категорії стадіонів регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань в УПЛ, ПФЛ та серед жіночих клубів.

Згідно зі списком домашня арена футбольного клубу “Нива” Тернопіль, а саме “Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича” підтвердив свою 3-ю категорію.

Категорія 3 – дозволено проведення матчів УПЛ, фінальні матчі Кубка та Суперкубка України. За узгодженням з ФІФА та УЄФА – офіційні міжнародні матчі.