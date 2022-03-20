У США офіційно підтвердили, що в ході бойових дій на території України Росія застосувала гіперзвукові ракети “Кинджал”. Повідомляється, що це перший зафіксований випадок використання таких ракет в ході бойових дій.

Про це написало видання CNN. Повідомляє Правий Берег.

Відомо, що нова ракета здатна розвивати швидкість до 6000 км на годину, що в п’ять разів вище швидкості звуку. Її особливості – це низька траєкторія польоту і маневровність. Всі ці фактори ускладнюють виявлення гіперзвукових ракет супутниками і спеціальними радарами.

Міністерство оборони Російської Федерації в суботу, 19 березня, заявило про застосування ракет “Кинджал”.

Міністерство оборони США змогло відстежити запуски ракет в режимі реального часу. Застосували озброєння для обстрілу військового складу в селі Делятин Івано-Франківської області.