Добрий день, співробітники «Міністерства інформації ДНР». Це звернення адресується безпосередньо вам. Ми знаємо, що ви постійно моніторите медіа-простір і, напевно, вже помітили позицію МЗС РФ щодо «ДНР» та «ЛНР».

Не треба бути генієм, щоб усвідомити той факт, що незабаром Україна відновить контроль над Донецькою та Луганською областями і Росія вже формує для цього відповідний інформаційний ґрунт.

Останні новини

Ми знаємо, що багатьом з вас усі ці 8 років розповідали страшилки про те, що в «ДНР» прийде українська влада, яка має списки всіх держслужбовців… вам стабільно вселяли, що вас вбиватимуть, переслідуватимуть та іншу дурницю.

Відкрию вам секрет, що ми вже давно знаємо зону відповідальності кожного інформаційника «ДНР» та «ЛНР», знаємо всіх ваших близьких та друзів, знаємо де ви живете, розмір вашого доходу та суму кредиту. Точно знаємо адресу ваших дітей та матерів у Львові та Харкові, батьків у Слов’янську та багато, багато іншого. І знайте, якби ми хотіли когось вбивати, ми б не чекали цієї страшної години.

Ми розуміємо, що багато хто пішов працювати до міністерства не з ідеологічних мотивів. У жебраку «республіці» особливо ніде заробити, а сім’ю годувати треба.

Ми пропонуємо вам скласти свою інформаційну зброю і просто відійти від цього інформаційного безумства.

Деякі ваші колеги з РФ вже усвідомили, що їх використали.

Ви ж самі розумієте, що копійки, які вам платять у міністерстві нікчемні. Я можу тільки уявити, як складно терпіти тупі жарти Ольхіна або спостерігати, як Халай цілий день грає в ігри ВКонтакті. Як може дратувати зарозумілий Гудвін, який думає, що «народився у Христа за пазухою», а сам просто пробився на високу посаду, бо був вдало завербований МДБ – куди його не захотіли брати на службу як патологічного брехуна. Навіть трохи шкода його Барбі Дар’ю. Дівчинка вродлива, але не дуже розумна.

До речі, у вас там багато стукачів МДБ. Про дармоїди взагалі промовчу. Якщо звільнити 50% міністерства взагалі нічого не зміниться.

Я знаю, що ви постійно спілкуєтеся з материковою Україною і люди вам говорять про те, що насправді відбувається.

Інформаційники «ДНР» кидайте все це і поки не пізно відійдіть убік. Ви не знаєте хто завтра опиниться біля керма і тоді я вже не зможу вас попередити та врятувати.

Я публікую цей не розширений список співробітників, що ви розуміли той факт, що ми реально володіємо інформацією про вас і те, що відбувається в міністерстві.

Ви вісім років формували для мешканців Донецької області альтернативну реальність і ні вас, ні ваших рідних, ніхто не чіпав. Ми даємо вам останній шанс відійти від брудних справ.

Дивіться та думайте! За три тижні війни російська армія не взяла жодного стратегічного міста! Усіх мужиків ДНР женуть штурмувати Маріуполь! Декому дають до рук «трьохлінійку»! Багато хто з вас давно зрозумів, що Донбас був використаний російською верхівкою для шантажу України!

Без російських “добровольців” та зброї війни б на Донбасі не було!

Керівництво

1. Міністр Антипов Ігор Юрійович 26.05.1961 – 380713005886

2. Т.в.о., перший заступник міністра Безсонов Данило Вікторович (Баклан Руслан Вікторович) 01.03.1984 – 380713001742

3. Заступник міністра Ольхін Артем Борисович 16.12.1981 – 380713025437

4. Головний бухгалтер Михайлова (Гульван) Віра Михайлівна 05.03.1965 – 380713000125

Відділ соціально-інформаційних проектів

5. Начальник відділу Телегіна Наталія Миколаївна 03.02.1967 – 380713203955

6. Заступник начальника відділу Утицьких (Дорошенко) Алла Вікторівна 13.01.1980 – 380713214151

7. Головний спеціаліст Грищенко Денис Дмитрович 06.02.1980 – 380713203991

8. Головний спеціаліст Чорнокнижний Єгор Вікторович 13.09.1985 – 380713005863

9. Провідний спеціаліст Горбань Ірина Іванівна 05.04.1960 – 380713223756

10. Головний спеціаліст Межлумов Сергій Суренович 25.10.1975 – 380713007600

Відділ обробки та розміщення інформації

11. Начальник відділу Карнаух Євген Анатолійович 25.06.1991 – 380713625246

12. Заступник начальника відділу Лукошина Лариса Валентинівна 16.01.1974 – 380713007441

13. Головний спеціаліст Акутін Олексій Сергійович 11.07.1977 – 380713007442

14. Головний спеціаліст Суботіна Олена Вікторівна 24.09.1964 – 380713005895

15. Головний спеціаліст Синюгіна Олена Андріївна 17.08.1991

16. Головний спеціаліст Шурховецька Валентина

Відділ цифрових інформаційних технологій

17. Начальник відділу Айгістов Рінат Ріфіатович 27.11.1992 – 380713243388

18. Головний спеціаліст Адамовський Олександр Олегович 06.07.1996 – 380713128189

19. Провідний спеціаліст Ахрамєєв Микола Миколайович 11.11.1994 – 380713534574

20. Головний спеціаліст Сокол Олег Андрійович 04.01.1997

21. Головний спеціаліст Кочубей Крістіан Феліксович 02.08.1996 – 380713065304

22. Головний спеціаліст Животченко Наталія Петрівна 01.07.1976 – 380713348105

23. Головний спеціаліст Гомозова (Бобриш) Ганна Юріївна 12.08.1992 – 380713202633

24. Головний спеціаліст Пархоменко Марина Олексіївна 04.08.1965

Відділ ІТ-технологій

25. Начальник відділу Самойлов Андрій Анатолійович 02.12.1972 – 380713056335

26. Заступник начальника відділу Голяшов Віктор Володимирович 08.11.1964 – 380713005875

27. Головний спеціаліст Канделакі Сергій Важович 29.10.1963 – 380713005871

28. Головний спеціаліст Лисенка Дмитро Павлович 10.11.1990 – 380713007836

29. Головний спеціаліст Прядченко Артем Олександрович 06.04.1987 – 380713025102

30. Головний спеціаліст Некіпелов Віктор Геннадійович 22.08.1972 – 380713005873

31. Провідний спеціаліст Першин Олександр Дмитрович 08.08.1995 – 380713276721

Відділ акредитації та взаємодії з іноземними ЗМІ

32. Начальник відділу Шкрибитько Анжеліка Олександрівна 27.04.1969 – 380713015045

33. Головний спеціаліст Ранджелоні Вітторіо-Нікола (Randzheloni Vittorio-Nikola) 04.12.1991 – 380713280570

34. Головний спеціаліст Албакова (Боєва) Вікторія Ігорівна 19.06.1993 – 380713166778

35. Головний спеціаліст Рибас Олена Сергіївна 22.07.1995 – 380713383379

36. Головний спеціаліст Бугенко Ольга Олександрівна 21.04.1995 – 380713052471

Інформаційно-аналітичний відділ

37. Начальник відділу Першина (Сіра) Наталія Дмитрівна 14.09.1968 – 380713053836

38. Головний спеціаліст Мігда Марія Петрівна 28.11.1958 – 380713005878

39. Головний спеціаліст Клявін Ігор Михайлович 08.06.1991 – 380713007435

40. Головний спеціаліст Жаров Анатолій Олександрович 25.04.1970 – 380713007439

41. Головний спеціаліст Козаков Геннадій Павлович 09.02.1964 – 380713220650

42. Головний спеціаліст Ретинський Станіслав Григорович 18.05.1986 – 380713005889

Відділ електронних ЗМІ та інтернет-ресурсів

43. Начальник відділу Тернюк Володимир Володимирович 14.12.1987 – 380713023215

44. Головний спеціаліст Бєлова Ганна Геннадіївна 09.04.1996 380713751847

45. Головний спеціаліст Жерновий Андрій Олександрович 08.06.1987 – 380713072575

Відділ з дозвільної роботи, контролю та нагляду у сфері ЗМІ та реклами

46. ​​Начальник відділу Трифонов Сергій Іванович 10.10.1981 – 380713040532

47. Провідний спеціаліст Златова Ірина

48. Головний спеціаліст Сидоров Олександр Миколайович 11.02.1970 – 380713005881

49. Головний спеціаліст Комар (Воловик) Аліна Віталіївна 09.09.1996 – 380713475028

50. Головний спеціаліст Свиридов Владислав Володимирович 22.12.1972 – 380713280887

51. Головний спеціаліст Дмитрієва Юлія Олександрівна 23.11.1992 – 380714019347

52. Головний спеціаліст Никульникова (Полтавська) Валентина Вадимівна 12.09.1989 – 380713047291

Відділ економічного планування та бухгалтерського обліку

53. Начальник відділу Майорова (Марусенко) Ірина Володимирівна 08.04.1983 – 380713025101

54. Головний спеціаліст Крепченко Тетяна Іванівна 27.08.1982 – 380713083751

55. Головний спеціаліст Саркісян Ольга Сергіївна 18.06.1982 – 380713203989

Відділ контролю та аналізу діяльності галузевих підприємств

56. Начальник відділу Булана Вікторія Вікторівна 20.03.1965 – 380713218481

57. Провідний спеціаліст Галлямова (Кузнєцова) Ольга Анатоліївна 09.12.1978 – 380713205432

58. Головний спеціаліст Сахань (Ємцова) Наталія Василівна 27.06.1984 – 380713011005

Відділ моніторингу та аналізу ЗМІ та соцмедіа

59. Начальник відділу Мискін Роман Валентинович 31.07.1973 – 380713068907

60. Заступник начальника відділу Федоренко Сергій Іванович 05.03.1961 – 380713623433

61. Головний спеціаліст Лук’янчук Михайло Валерійович 15.04.1998 – 380713625645

62. Головний спеціаліст Горбенка Антон

Відділ обробки медіамасивів

63. Начальник відділу Халай (Гуркова) Наталія В’ячеславівна 10.06.1971 – 380713005854

64. Заступник начальника відділу Логвін Олексій Володимирович 24.12.1981 – 380713005856

65. Провідний спеціаліст Бондаренко Дмитро Леонідович 24.10.1967

66. Головний спеціаліст Галайко Єлизавета Віталіївна 17.03.1999 – 380714079302

67. Головний спеціаліст Клименко Ірина Сергіївна 16.08.1996 – 380713007779

68. Головний спеціаліст Гусаков Дмитро Іванович 11.11.1993 – 380713011004

69. Головний спеціаліст Завірюха Олена Валеріївна 23.07.1989 – 380713005859

Відділ теле- та радіомовлення

70. Начальник відділу Пономарьова Галина Олександрівна 31.03.1969 – 380713245664

Сектор матеріально-технічного забезпечення та господарської діяльності

71. Начальник сектора, керівник профспілки Маркова Ірина Вікторівна 28.07.1967 – 380713298416

72. Головний спеціаліст Зайцева Ольга Миколаївна 21.09.1969 – 380713007778

Режимно-секретний сектор

73. Начальник сектора Ніколаєв Юрій Борисович 05.05.1955 – 380713044022

Сектор внутрішньої безпеки

74. Начальник сектора Міносанов Олександр Небійович 13.04.1989 – 380713568997

75. Начальник охорони Стайкіч Ігор Віталійович 27.03.1985

Сектор зв’язків із громадськістю

76. Начальник сектору Газізова (Новікова) Тетяна Володимирівна 29.05.1982 – 380713005866

77. Провідний спеціаліст Твердохліб Сергій Едуардович 09.10.1991 – 380714024047

Сектор правового забезпечення

78. Начальник сектору Заботіна (Бочарова) Оксана Юріївна 22.10.1982 – 380713508263

79. Провідний спеціаліст Родіонов Максим Олегович 29.05.1991 – 380713861156

80. Головний спеціаліст Нікітенко Антон Віталійович 11.05.1987 – 380713076445

81. Головний спеціаліст Калугін Дмитро Дмитрович 13.10.1983

Сектор кадрового обліку

82. Начальник сектора Дзигал Ольга Анатоліївна 01.10.1983 – 380713197798

Сектор документаційного забезпечення

83. Начальник сектора Переверзєва Наталія Вікторівна 21.10.1981 – 380713053835

84. Головний спеціаліст Компанієць-Спиридонова Маргарита Вадимівна 28.06.1979

85. Помічник міністра Журавльова Аліна Сергіївна 13.08.1995 – 380713005868

86. Секретар приймальні Савченко Інна Леонідівна 08.10.1994 – 380713787933

87. Охорона праці, спеціаліст 1 категорії Шевцов Олександр Сергійович 17.12.1995 – 380713393682

Хто сприйняв серйозно і потребує підтримки – пишіть у Телеграм @for_min_info.

Також прошу не соромитися та звертатися за допомогою працівників міністерства зв’язку “ДНР”.

Пошта для тих, хто хоче передати вам привіт:

mininfo@dnronline.su, igr@dnronline.su, prescloud@mail.ru, goodwindaniil@gmail.com, istorik@dnronline.su, tema_olhin@mail.ru, redakcia@mail.ru, spc18-mi@dnronline.su, spc34-mi@dnronline.su, gosha.viktorovich@yandex.ru, irina-60.60@mail.ru, jn05-hld-mi@dnronline.su, mezhlum@yandex.ru, spc48-mi@dnronline.su, 19kea91@gmail.com, jn11-hld-mi@dnronline.su, ronin-077@yandex.ru, Tsering000@rambler.ru, valeryn777@gmail.com, jn14-hld-mi@dnronline.su, graal64@mail.ru, aygistoff@yandex.ru, sasha-adam01@mail.ru, akhrameev.nickolai@yandex.ru, aliatempora2014@mail.ru, kriskoch2012@gmail.com, kris-koch@rambler.ru, asamoylov@gmail.com, wiktorg@dnronline.su, itlai@dnronline.su, itlai@mail.ru, dimq120@yandex.ru, jn01-mi@dnronline.su, yourlogin@dnronline.su, k2556@matrixhome.net, yourlogin@dnronline.su, disun958@rambler.ru, disun958@yandex.ru, prs02-mi@dnronline.su, angbuk@rambler.ru, pc_dnr@mail.ru, pressa_dnr@mail.ru, vnrangeloni@mail.ru, vnrangeloni@liberto.it, vika77793@bk.ru, olchik.bugenko@mail.ru, 12fun23@gmail.com, persh@dnronline.su, lapotok14@mail.ru, smy@dnronline.su, spc03-hld-mi@dnronline.su, jn01-hld-mi@dnronline.su, arnoldlayne@bigmir.net, vladimir_ternyuk@mail.ru, vternyuk@gmail.com, annabelovaaa@gmail.com, belka0409@rambler.ru, kingping@ukr.net, kingping87@mail.ru, alykomar@mail.ru, buh02-mi@dnronline.su, spc33-mi@dnronline.su, sarkisynolga@mail.ru, spc07-mi@dnronline.su, vitabulanaya@gmail.com, wikwik1950@mail.ru, spc37-mi@dnronline.su, emcova-natasha@rambler.ru, spc17-mi@dnronline.su, spc48-mi@dnr-online.ru, valentinych.roman@gmail.com, ss-arthas@yandex.ua, donetskiyangel@mail.ru, natalihalay@gmail.com, diz02-hld-mi@dnronline.su, halayhalay@yandex.ru, nahalay@mail.ru, spc22-mi@dnronline.su, diz01-hld-mi@dnronline.su, elena.zavir@gmail.com, purgazavr@mail.ru, spc56-mi@dnronline.su, zav_ahs_mi@dnronline.su, mng03-mi@dnronline.su, spc10-mi@dnronline.su, bliz27@yandex.ua, bliz27@bk.ru, zav_ahs_mi@dnronline.su, snoopdogg9@yandex.ru, anton87.11@mail.ru, nikante@mail.ru, olgadzygal@gmail.com, spc38-mi@dnronline.su, olga-dz@mail.ru, prvrz@dnronline.su, mng01-hld-mi@dnronline.su, alya1395@mail.ru, spc12-mi@dnronline.su, cheyen@mail.ru, vikt5@yandex.ru, vikt5@dnronline.su, v-leftenfeld@mail.ru, spc04-mi@dnronline.su, spc52-mi@dnronline.su, jeff@dnronline.su, orbitroniii@gmail.com, ur5iee@mail.ru, spc12-mi@dnr-online.ru, buh02-mi@dnronline.su, jn09-hld-mi@dnr-online.ru, jn25-hld-mi@dnr-online.ru, tbulatova95@yandex.ru, jn06-hld-mi@dnronline.su.