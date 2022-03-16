Добрий день, співробітники «Міністерства інформації ДНР». Це звернення адресується безпосередньо вам. Ми знаємо, що ви постійно моніторите медіа-простір і, напевно, вже помітили позицію МЗС РФ щодо «ДНР» та «ЛНР».
Не треба бути генієм, щоб усвідомити той факт, що незабаром Україна відновить контроль над Донецькою та Луганською областями і Росія вже формує для цього відповідний інформаційний ґрунт.
Ми знаємо, що багатьом з вас усі ці 8 років розповідали страшилки про те, що в «ДНР» прийде українська влада, яка має списки всіх держслужбовців… вам стабільно вселяли, що вас вбиватимуть, переслідуватимуть та іншу дурницю.
Відкрию вам секрет, що ми вже давно знаємо зону відповідальності кожного інформаційника «ДНР» та «ЛНР», знаємо всіх ваших близьких та друзів, знаємо де ви живете, розмір вашого доходу та суму кредиту. Точно знаємо адресу ваших дітей та матерів у Львові та Харкові, батьків у Слов’янську та багато, багато іншого. І знайте, якби ми хотіли когось вбивати, ми б не чекали цієї страшної години.
Ми розуміємо, що багато хто пішов працювати до міністерства не з ідеологічних мотивів. У жебраку «республіці» особливо ніде заробити, а сім’ю годувати треба.
Ми пропонуємо вам скласти свою інформаційну зброю і просто відійти від цього інформаційного безумства.
Деякі ваші колеги з РФ вже усвідомили, що їх використали.
Ви ж самі розумієте, що копійки, які вам платять у міністерстві нікчемні. Я можу тільки уявити, як складно терпіти тупі жарти Ольхіна або спостерігати, як Халай цілий день грає в ігри ВКонтакті. Як може дратувати зарозумілий Гудвін, який думає, що «народився у Христа за пазухою», а сам просто пробився на високу посаду, бо був вдало завербований МДБ – куди його не захотіли брати на службу як патологічного брехуна. Навіть трохи шкода його Барбі Дар’ю. Дівчинка вродлива, але не дуже розумна.
До речі, у вас там багато стукачів МДБ. Про дармоїди взагалі промовчу. Якщо звільнити 50% міністерства взагалі нічого не зміниться.
Я знаю, що ви постійно спілкуєтеся з материковою Україною і люди вам говорять про те, що насправді відбувається.
Інформаційники «ДНР» кидайте все це і поки не пізно відійдіть убік. Ви не знаєте хто завтра опиниться біля керма і тоді я вже не зможу вас попередити та врятувати.
Я публікую цей не розширений список співробітників, що ви розуміли той факт, що ми реально володіємо інформацією про вас і те, що відбувається в міністерстві.
Ви вісім років формували для мешканців Донецької області альтернативну реальність і ні вас, ні ваших рідних, ніхто не чіпав. Ми даємо вам останній шанс відійти від брудних справ.
Дивіться та думайте! За три тижні війни російська армія не взяла жодного стратегічного міста! Усіх мужиків ДНР женуть штурмувати Маріуполь! Декому дають до рук «трьохлінійку»! Багато хто з вас давно зрозумів, що Донбас був використаний російською верхівкою для шантажу України!
Без російських “добровольців” та зброї війни б на Донбасі не було!
Керівництво
1. Міністр Антипов Ігор Юрійович 26.05.1961 – 380713005886
2. Т.в.о., перший заступник міністра Безсонов Данило Вікторович (Баклан Руслан Вікторович) 01.03.1984 – 380713001742
3. Заступник міністра Ольхін Артем Борисович 16.12.1981 – 380713025437
4. Головний бухгалтер Михайлова (Гульван) Віра Михайлівна 05.03.1965 – 380713000125
Відділ соціально-інформаційних проектів
5. Начальник відділу Телегіна Наталія Миколаївна 03.02.1967 – 380713203955
6. Заступник начальника відділу Утицьких (Дорошенко) Алла Вікторівна 13.01.1980 – 380713214151
7. Головний спеціаліст Грищенко Денис Дмитрович 06.02.1980 – 380713203991
8. Головний спеціаліст Чорнокнижний Єгор Вікторович 13.09.1985 – 380713005863
9. Провідний спеціаліст Горбань Ірина Іванівна 05.04.1960 – 380713223756
10. Головний спеціаліст Межлумов Сергій Суренович 25.10.1975 – 380713007600
Відділ обробки та розміщення інформації
11. Начальник відділу Карнаух Євген Анатолійович 25.06.1991 – 380713625246
12. Заступник начальника відділу Лукошина Лариса Валентинівна 16.01.1974 – 380713007441
13. Головний спеціаліст Акутін Олексій Сергійович 11.07.1977 – 380713007442
14. Головний спеціаліст Суботіна Олена Вікторівна 24.09.1964 – 380713005895
15. Головний спеціаліст Синюгіна Олена Андріївна 17.08.1991
16. Головний спеціаліст Шурховецька Валентина
Відділ цифрових інформаційних технологій
17. Начальник відділу Айгістов Рінат Ріфіатович 27.11.1992 – 380713243388
18. Головний спеціаліст Адамовський Олександр Олегович 06.07.1996 – 380713128189
19. Провідний спеціаліст Ахрамєєв Микола Миколайович 11.11.1994 – 380713534574
20. Головний спеціаліст Сокол Олег Андрійович 04.01.1997
21. Головний спеціаліст Кочубей Крістіан Феліксович 02.08.1996 – 380713065304
22. Головний спеціаліст Животченко Наталія Петрівна 01.07.1976 – 380713348105
23. Головний спеціаліст Гомозова (Бобриш) Ганна Юріївна 12.08.1992 – 380713202633
24. Головний спеціаліст Пархоменко Марина Олексіївна 04.08.1965
Відділ ІТ-технологій
25. Начальник відділу Самойлов Андрій Анатолійович 02.12.1972 – 380713056335
26. Заступник начальника відділу Голяшов Віктор Володимирович 08.11.1964 – 380713005875
27. Головний спеціаліст Канделакі Сергій Важович 29.10.1963 – 380713005871
28. Головний спеціаліст Лисенка Дмитро Павлович 10.11.1990 – 380713007836
29. Головний спеціаліст Прядченко Артем Олександрович 06.04.1987 – 380713025102
30. Головний спеціаліст Некіпелов Віктор Геннадійович 22.08.1972 – 380713005873
31. Провідний спеціаліст Першин Олександр Дмитрович 08.08.1995 – 380713276721
Відділ акредитації та взаємодії з іноземними ЗМІ
32. Начальник відділу Шкрибитько Анжеліка Олександрівна 27.04.1969 – 380713015045
33. Головний спеціаліст Ранджелоні Вітторіо-Нікола (Randzheloni Vittorio-Nikola) 04.12.1991 – 380713280570
34. Головний спеціаліст Албакова (Боєва) Вікторія Ігорівна 19.06.1993 – 380713166778
35. Головний спеціаліст Рибас Олена Сергіївна 22.07.1995 – 380713383379
36. Головний спеціаліст Бугенко Ольга Олександрівна 21.04.1995 – 380713052471
Інформаційно-аналітичний відділ
37. Начальник відділу Першина (Сіра) Наталія Дмитрівна 14.09.1968 – 380713053836
38. Головний спеціаліст Мігда Марія Петрівна 28.11.1958 – 380713005878
39. Головний спеціаліст Клявін Ігор Михайлович 08.06.1991 – 380713007435
40. Головний спеціаліст Жаров Анатолій Олександрович 25.04.1970 – 380713007439
41. Головний спеціаліст Козаков Геннадій Павлович 09.02.1964 – 380713220650
42. Головний спеціаліст Ретинський Станіслав Григорович 18.05.1986 – 380713005889
Відділ електронних ЗМІ та інтернет-ресурсів
43. Начальник відділу Тернюк Володимир Володимирович 14.12.1987 – 380713023215
44. Головний спеціаліст Бєлова Ганна Геннадіївна 09.04.1996 380713751847
45. Головний спеціаліст Жерновий Андрій Олександрович 08.06.1987 – 380713072575
Відділ з дозвільної роботи, контролю та нагляду у сфері ЗМІ та реклами
46. Начальник відділу Трифонов Сергій Іванович 10.10.1981 – 380713040532
47. Провідний спеціаліст Златова Ірина
48. Головний спеціаліст Сидоров Олександр Миколайович 11.02.1970 – 380713005881
49. Головний спеціаліст Комар (Воловик) Аліна Віталіївна 09.09.1996 – 380713475028
50. Головний спеціаліст Свиридов Владислав Володимирович 22.12.1972 – 380713280887
51. Головний спеціаліст Дмитрієва Юлія Олександрівна 23.11.1992 – 380714019347
52. Головний спеціаліст Никульникова (Полтавська) Валентина Вадимівна 12.09.1989 – 380713047291
Відділ економічного планування та бухгалтерського обліку
53. Начальник відділу Майорова (Марусенко) Ірина Володимирівна 08.04.1983 – 380713025101
54. Головний спеціаліст Крепченко Тетяна Іванівна 27.08.1982 – 380713083751
55. Головний спеціаліст Саркісян Ольга Сергіївна 18.06.1982 – 380713203989
Відділ контролю та аналізу діяльності галузевих підприємств
56. Начальник відділу Булана Вікторія Вікторівна 20.03.1965 – 380713218481
57. Провідний спеціаліст Галлямова (Кузнєцова) Ольга Анатоліївна 09.12.1978 – 380713205432
58. Головний спеціаліст Сахань (Ємцова) Наталія Василівна 27.06.1984 – 380713011005
Відділ моніторингу та аналізу ЗМІ та соцмедіа
59. Начальник відділу Мискін Роман Валентинович 31.07.1973 – 380713068907
60. Заступник начальника відділу Федоренко Сергій Іванович 05.03.1961 – 380713623433
61. Головний спеціаліст Лук’янчук Михайло Валерійович 15.04.1998 – 380713625645
62. Головний спеціаліст Горбенка Антон
Відділ обробки медіамасивів
63. Начальник відділу Халай (Гуркова) Наталія В’ячеславівна 10.06.1971 – 380713005854
64. Заступник начальника відділу Логвін Олексій Володимирович 24.12.1981 – 380713005856
65. Провідний спеціаліст Бондаренко Дмитро Леонідович 24.10.1967
66. Головний спеціаліст Галайко Єлизавета Віталіївна 17.03.1999 – 380714079302
67. Головний спеціаліст Клименко Ірина Сергіївна 16.08.1996 – 380713007779
68. Головний спеціаліст Гусаков Дмитро Іванович 11.11.1993 – 380713011004
69. Головний спеціаліст Завірюха Олена Валеріївна 23.07.1989 – 380713005859
Відділ теле- та радіомовлення
70. Начальник відділу Пономарьова Галина Олександрівна 31.03.1969 – 380713245664
Сектор матеріально-технічного забезпечення та господарської діяльності
71. Начальник сектора, керівник профспілки Маркова Ірина Вікторівна 28.07.1967 – 380713298416
72. Головний спеціаліст Зайцева Ольга Миколаївна 21.09.1969 – 380713007778
Режимно-секретний сектор
73. Начальник сектора Ніколаєв Юрій Борисович 05.05.1955 – 380713044022
Сектор внутрішньої безпеки
74. Начальник сектора Міносанов Олександр Небійович 13.04.1989 – 380713568997
75. Начальник охорони Стайкіч Ігор Віталійович 27.03.1985
Сектор зв’язків із громадськістю
76. Начальник сектору Газізова (Новікова) Тетяна Володимирівна 29.05.1982 – 380713005866
77. Провідний спеціаліст Твердохліб Сергій Едуардович 09.10.1991 – 380714024047
Сектор правового забезпечення
78. Начальник сектору Заботіна (Бочарова) Оксана Юріївна 22.10.1982 – 380713508263
79. Провідний спеціаліст Родіонов Максим Олегович 29.05.1991 – 380713861156
80. Головний спеціаліст Нікітенко Антон Віталійович 11.05.1987 – 380713076445
81. Головний спеціаліст Калугін Дмитро Дмитрович 13.10.1983
Сектор кадрового обліку
82. Начальник сектора Дзигал Ольга Анатоліївна 01.10.1983 – 380713197798
Сектор документаційного забезпечення
83. Начальник сектора Переверзєва Наталія Вікторівна 21.10.1981 – 380713053835
84. Головний спеціаліст Компанієць-Спиридонова Маргарита Вадимівна 28.06.1979
85. Помічник міністра Журавльова Аліна Сергіївна 13.08.1995 – 380713005868
86. Секретар приймальні Савченко Інна Леонідівна 08.10.1994 – 380713787933
87. Охорона праці, спеціаліст 1 категорії Шевцов Олександр Сергійович 17.12.1995 – 380713393682
Хто сприйняв серйозно і потребує підтримки – пишіть у Телеграм @for_min_info.
Також прошу не соромитися та звертатися за допомогою працівників міністерства зв’язку “ДНР”.
Пошта для тих, хто хоче передати вам привіт:
mininfo@dnronline.su, igr@dnronline.su, prescloud@mail.ru, goodwindaniil@gmail.com, istorik@dnronline.su, tema_olhin@mail.ru, redakcia@mail.ru, spc18-mi@dnronline.su, spc34-mi@dnronline.su, gosha.viktorovich@yandex.ru, irina-60.60@mail.ru, jn05-hld-mi@dnronline.su, mezhlum@yandex.ru, spc48-mi@dnronline.su, 19kea91@gmail.com, jn11-hld-mi@dnronline.su, ronin-077@yandex.ru, Tsering000@rambler.ru, valeryn777@gmail.com, jn14-hld-mi@dnronline.su, graal64@mail.ru, aygistoff@yandex.ru, sasha-adam01@mail.ru, akhrameev.nickolai@yandex.ru, aliatempora2014@mail.ru, kriskoch2012@gmail.com, kris-koch@rambler.ru, asamoylov@gmail.com, wiktorg@dnronline.su, itlai@dnronline.su, itlai@mail.ru, dimq120@yandex.ru, jn01-mi@dnronline.su, yourlogin@dnronline.su, k2556@matrixhome.net, yourlogin@dnronline.su, disun958@rambler.ru, disun958@yandex.ru, prs02-mi@dnronline.su, angbuk@rambler.ru, pc_dnr@mail.ru, pressa_dnr@mail.ru, vnrangeloni@mail.ru, vnrangeloni@liberto.it, vika77793@bk.ru, olchik.bugenko@mail.ru, 12fun23@gmail.com, persh@dnronline.su, lapotok14@mail.ru, smy@dnronline.su, spc03-hld-mi@dnronline.su, jn01-hld-mi@dnronline.su, arnoldlayne@bigmir.net, vladimir_ternyuk@mail.ru, vternyuk@gmail.com, annabelovaaa@gmail.com, belka0409@rambler.ru, kingping@ukr.net, kingping87@mail.ru, alykomar@mail.ru, buh02-mi@dnronline.su, spc33-mi@dnronline.su, sarkisynolga@mail.ru, spc07-mi@dnronline.su, vitabulanaya@gmail.com, wikwik1950@mail.ru, spc37-mi@dnronline.su, emcova-natasha@rambler.ru, spc17-mi@dnronline.su, spc48-mi@dnr-online.ru, valentinych.roman@gmail.com, ss-arthas@yandex.ua, donetskiyangel@mail.ru, natalihalay@gmail.com, diz02-hld-mi@dnronline.su, halayhalay@yandex.ru, nahalay@mail.ru, spc22-mi@dnronline.su, diz01-hld-mi@dnronline.su, elena.zavir@gmail.com, purgazavr@mail.ru, spc56-mi@dnronline.su, zav_ahs_mi@dnronline.su, mng03-mi@dnronline.su, spc10-mi@dnronline.su, bliz27@yandex.ua, bliz27@bk.ru, zav_ahs_mi@dnronline.su, snoopdogg9@yandex.ru, anton87.11@mail.ru, nikante@mail.ru, olgadzygal@gmail.com, spc38-mi@dnronline.su, olga-dz@mail.ru, prvrz@dnronline.su, mng01-hld-mi@dnronline.su, alya1395@mail.ru, spc12-mi@dnronline.su, cheyen@mail.ru, vikt5@yandex.ru, vikt5@dnronline.su, v-leftenfeld@mail.ru, spc04-mi@dnronline.su, spc52-mi@dnronline.su, jeff@dnronline.su, orbitroniii@gmail.com, ur5iee@mail.ru, spc12-mi@dnr-online.ru, buh02-mi@dnronline.su, jn09-hld-mi@dnr-online.ru, jn25-hld-mi@dnr-online.ru, tbulatova95@yandex.ru, jn06-hld-mi@dnronline.su.