Справжній прорив у лікуванні серцево-судинних захворювань: у Тернополі провели унікальну операцію

Неймовірне досягнення кардіохірургії та інтервенційної кардіології Тернопільщини! Команда висококваліфікованих фахівців Тернопільської обласної клінічної лікарні здійснила справжній прорив у лікуванні серцево-судинних захворювань. Нашим медикам вдалося виконати етапне лікування складної розшаровуючої аневризми грудного та черевного відділу аорти.

Як наголошує завідувач відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Богдан Маслій, це величезний крок вперед у лікуванні подібних випадків та можливість подарувати пацієнтам повноцінне життя!

За словами пана Маслія, без перебільшення, світила медицини, лікування складної розшаровуючої аневризми грудного та черевного відділу аорти передбачало кілька етапів.

Перший етап: кардіологи та анестезіологи ретельно утримували артеріальний тиск пацієнта на зниженому рівні, щоб запобігти розриву розшарованої стінки аневризми аорти.

«Це було справжнім випробуванням для команди, але завдяки їхній майстерності в подальшому досягли неймовірного успіху. Дякуємо Ользі Бараболюк, Олександру Павліку, Наталії Вівчар, Софії Маслій», – зазначив зазвідділенням.

Другий етап: медики відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні у співпраці із завідувачем напряму хірургічного лікування патології аорти та набутих вад серця Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова виконали складну операцію – дебранчинг дуги аорти, що включає хірургічну заміну частини аорти на спеціалізований бранчований протез з повною пересадкою всіх гілок дуги аорти.

«Вся процедура проходила під час штучного кровообігу. Показали свій професіоналізм хірурги: Володир Мороз, Віталій Кравченко, анестезіолог Сергій Кучеренко, перфузіолог Олександр Адашинський», – продовжив Богдан Маслій.

Фінальний етап: завершальним кроком стало малоінвазивне ендоваскулярне ендопротезування грудного відділу аорти за допомогою стент-графту (стент, покритий оболонкою) через стегновий доступ.

«Цей метод є менш травматичним порівняно з відкритою операцією та сприяє швидшому відновленню пацієнта. Спільними зусиллями лікарів відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії, відділення кардіохірургії та трансплантології нашої лікарні разом з медиками відділенням рентген-ендоваскулярних методів лікування вроджених та набутих вад серця Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова», – додав пан Маслій.

На цьому етапі працювали ендоваскулярні хірурги: Богдан Маслій, Ігор Дітківський, кардіохірурги: Зоряна Вівчар, Олег Гюнеш та анестезіолог Сергій Кучеренко.