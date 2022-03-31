Близько 1000 юних спортсменів з 44 країн Європи з 20 по 25 березня під час ХV зимового європейського юнацького Олімпійського фестивалю, який відбувся у Вуокатті (Фінляндії), демонстрували олімпійські цінності досконалості, дружби та поваги як на спортивних аренах, так і поза ними.

Нашу державу на цьому найпрестижнішому молодіжному старті континенту представляли 25 юних олімпійців. Додамо, що у складі команди виступали й тернопільські спортсмени – Віталій Мандзин (біатлон), Максим Прокопюк, Руслан Шуманський (лижне двоборство) та Тетяна Пилипчук (стрибки на лижах з трампліна).

Впродовж п’яти днів наші співвітчизники, які змагалися в біатлоні, лижних гонках, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, стрибках з трампліна, шорт-треку та фігурному катанні, шість разів увійшли до топ-10 кращих спортсменів змагань. Зокрема, представниця Кременця Тетяна Пилипчук у стрибках з трампліна HS 100 замкнула топ-10 кращих спортсменок турніру. У біатлонній змішаній естафеті за участю Віталія Мандзина збірна України фінішувала 11-ю, а в індивідуальній гонці тернопільський спортсмен був 43-м. У лижному двоборстві Україну представляли тернопільські спортсмени Руслан Шуманський та Максим Прокопюк, яке вони завершили 33-м та 34-м.

За олімпійської традиції парад прапороносців країн-учасниць завершив офіційну участь спортсменів у Вуокатті-2022 (Фінляндія), а прапор Європейських Олімпійських комітетів передали господарці наступного старту, нею буде Італія вже у 2023 році.