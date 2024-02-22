Спортсмен з Тернополя став чемпіоном України з ММА

З 16 по 18 лютого у Дніпрі відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА.

Тернопільський боєць з «UMA Academy» в суботу переміг Євгена Коляденка з Черкас. У неділю здолав Максима Карпенка з Покровська Донецької області і черкаського супротивника Романа Черниша.

Вітаємо Богдана Волошина із заслуженою перемогою, він став чемпіоном України з ММА. Більше чотирьох років він йшов до такого досягнення. Наступна мета – чемпіонат Європи.

На фото: в центрі – Богдан Волошин зі своїми тренерами Всеволодом Маліченком і Богданом Мирошниченком та суддями Юрієм Соловським і Олегом Петриком.