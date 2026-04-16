Спортом займайся, сили набирайся

На початку квітня у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернополя відбувся Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Кубок Галичини». У ньому взяли участь 250 учасників від 7 до 17 років різних вагових категорій (як хлопці, так і дівчата) не лише з нашого файного міста, а й з інших міст України. Бійці приїхали з Луцька, Києва, Мукачева, Львова, Рівного, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова.

Збірна Тернопільської області показала найкращий результат, посівши перше командне місце у загальному заліку. Здобула 10 золотих, 6 срібних і 8 бронзових медалей.

Вітаємо тренерів і організаторів турніру — UMA Academy та юних бійців з успішним проведенням такого масштабного заходу і вагомими здобутками. Бажаємо нових звершень та перемог! Головне, щоб мир прийшов на нашу землю — довгоочікуваний і справедливий.

Оксана ВОЛОШИНА