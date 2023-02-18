Співробітники ДСНС врятували людину, що провалилась під кригу Тернопільського ставу

18 лютого о 15:55 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському міському ставі, неподалік ресторану «Хутір», під лід провалилася людина.

⠀ До місця надзвичайної події негайно вирушили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі 2-х відділень та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

⠀ На момент прибуття рятувальників людина перебувала у крижаній воді, на відстані 50 м від берега.

Близько 16:15 співробітники ДСНС за допомогою надувного катамарана дістались до чоловіка, який все ще перебував у свідомості, проте був геть знесилений внаслідок переохолодження.