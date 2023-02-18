18.02.2023 18:32

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Співробітники ДСНС врятували людину, що провалилась під кригу Тернопільського ставу

18.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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18 лютого о 15:55 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському міському ставі, неподалік ресторану «Хутір», під лід провалилася людина.

До місця надзвичайної події негайно вирушили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі 2-х відділень та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
На момент прибуття рятувальників людина перебувала у крижаній воді, на відстані 50 м від берега.
Близько 16:15 співробітники ДСНС за допомогою надувного катамарана дістались до чоловіка, який все ще перебував у свідомості, проте був геть знесилений внаслідок переохолодження.
Чоловіка врятували. Його підняли з води та транспортували на берег, де на нього вже очікували працівники екстреної медичної допомоги.

Джерело: ДСНС Украєни в Тернопільській області

Теги: ДСНС України у Тернопільській області, провалився під лід

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