Сорок дітей військовослужбовців з Тернопільщини влітку вирушать на оздоровлення до Латвії

Про це перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук домовився з головою правління Латвійської залізниці пані Вітою Дололе-Андрес під час робочого візиту в Латвійську Республіку. 40 дітей з Тернопільщини відпочиватимуть та оздоровлюватимуться в одному з навчально-оздоровчих закладів дружньої країни.

«Турбота про військовослужбовців та їхніх сімей – наш обов’язок. Вдячний члену правління Латвійської залізниці пані Віті Долоде-Андрес за великий внесок у підтримку України та українських дітей», – зауважив Володимир Болєщук.

Метою поїздки Володимира Болєщука був розвиток співпраці Тернопільщини з громадами Латвії та обговорення майбутніх спільних проєктів, спрямованих на підтримку України. Зокрема, важливим підсумком візиту стало підписання двосторонньої угоди про співпрацю між громадою краю Марупе та Великоберезовицькою громадою.

Цей документ став першим такого роду для обох муніципалітетів і спрямований на співпрацю та обмін досвідом у широкому спектрі сфер, включаючи економіку, освіту, культуру, спорт, охорону здоров’я, містобудування, торгівлю, науку та технології, житлово-комунальну сферу, охорону навколишнього середовища, туризм, реалізацію гуманітарних та інших проєктів.