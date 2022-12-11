«Сокіл» з Великої Березовиці вибув з Кубка України

10 грудня у Тернополі футзальна команда «Сокіл» з Великоберезовицької громади зіграла внічию із командою зі Львова «Nice Guys» і за результатами двох поєдинків вибула з Кубка України.

Нагадаємо, що в першому поєдинку, який відбувся 26 листопада у Львові великоберезовицькі футзалісти програли з рахунком – 8:3.

«Сокіл» (Великоберезовицька громада) – «Nice Guys» (Львів) – 9:9 (2:6).

«Сокіл»: Євген Вахновський, Микола Гнатишин, Андрій Скакун, Володимир Пришнівський, Назарій Процик, Володимир Лисий, Станіслав Симчук, Владислав Сороцький, Дмитро Стриєшин, Роман Шиптицький.

Голи: М. Гнатишин (7, 9, 34, 37, з пен., 40), С. Симчук (22), А. Скакун (26, 38), В. Сороцький (38) – Л. Смага (3, 13), В. Малецький (7), О. Дудаш (7, 27), Ю. Ленько (10), Н. Цимбаляк (11), С. Фролов (25), М. Чабан (27).

Героєм зустрічі став лідер «Сокола» Микола Гнатишин, котрий зумів аж п’ять разів вразити ворота львівської команди (ще два м’ячі він забив на майданчику суперника).

Цікаво, що за 30-річну історію українського футзалу у Тернополі вперше пройшов поєдинок кубку України за участю команди з Тернопільщини.