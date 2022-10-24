На Херсонщині з бито третій за сьогодні російський вертоліт Ка-52.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили України.

В повідомленні сказано, що сьогодні близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.

Зазначимо, що сьогодні на Херсонщині українські зенітники за півгодини збили два ворожих вертольоти Ка-52.

Повідомлялося, що сьогодні з 13:00 по 13:30, у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування “Південь” збито два ударних ворожих вертольоти Ка-52.