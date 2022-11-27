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Сьогодні на Тернопільщині знову діють екстрені вимкнення електроенергії

27.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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Потужності, яку довело «Укренерго» до Тернопільської області, на жаль, ще не достатньо для застосування чітких графіків.

Виходячи із доведеного ліміту потужності, першочергово забезпечуються об’єкти критичної інфраструктури, решта потужності розподіляється між побутовими споживачами.

Сьогодні нас чекає ще один непростий день з екстреними відключеннями, але енергетики ВАТ «Тернопільобленерго»разом із НЕК «Укренерго» цілодобово працюють для відновлення стабільного енергоживлення усіх споживачів.

У «Тернопільобленерго» нагадують, що всі споживачі можуть допомогти енергосистемі країни. Потрібно заощадливо використовувати електроенергію та з розумінням ставитися до екстрених вимкнень електроенергії.

Ми обов’язково переможемо темряву, але для цього маємо усі разом допомогти нашим енергетикам!

Автор: Роман Васильович

Мітки: Відключення електроенергії, електроенергія, Тернопільобленерго, не буде світла

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