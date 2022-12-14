Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із Героєм, котрий загинув біля Бахмута (фото)

Сьогодні, 14 грудня на Тернопільщині попрощаються із Героєм Романом Кійонком. Чоловік загинув 9 грудня неподалік Бахмута.

Вчора Чортківська громада навколішки зустріла мужнього Воїна, котрий віддав своє життя за волю та незалежність української держави, повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Роман Кійонко – житель села Горішня Вигнанка, був призваний на службу з перших днів повномасштабного вторгнення. 26 лютого цього року чоловік став на захист територіальної цілісності України. Служив командиром першого стрілецького відділення другого стрілецького взводу першої стрілецької роти військової частини А7167. Весь цей час Герой оберігав наш і вами спокійний сон.

Вранці 9 грудня в ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Чин похорону розпочнеться о 12-й годині в рідному домі Героя.