14.12.2022 10:17

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із Героєм, котрий загинув біля Бахмута (фото)

14.12.2022

Роман Васильович

18

Новини, Суспільство, Війна з рф

Поширити:

Сьогодні, 14 грудня на Тернопільщині попрощаються із Героєм Романом Кійонком. Чоловік загинув 9 грудня неподалік Бахмута.

Вчора Чортківська громада навколішки зустріла мужнього Воїна, котрий віддав своє життя за волю та незалежність української держави, повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Роман Кійонко – житель села Горішня Вигнанка, був призваний на службу з перших днів повномасштабного вторгнення. 26 лютого цього року чоловік став на захист територіальної цілісності України. Служив командиром першого стрілецького відділення другого стрілецького взводу першої стрілецької роти військової частини А7167. Весь цей час Герой оберігав наш і вами спокійний сон.

Вранці 9 грудня в ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Чин похорону розпочнеться о 12-й годині в рідному домі Героя.

Автор: Роман Васильович

Мітки: загиблі герої, Роман Кійонко, прощання з героєм

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах