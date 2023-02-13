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Сьогодні на Тернопільщині обмеження електроенергії не передбачається

13.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що в понеділок, 13 лютого, на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії.

Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до Графіка погодинних вимкнень електроенергії адже НЕК «Укренерго» на сьогодні не встановлювало ліміти споживання для нашої області.

Звичайно, якщо не буде окремих додаткових розпоряджень від диспетчера НЕК “Укренерго” або інших непередбачуваних обставин.

У ВАТ «Тернопільобленерго» наголошують, що все залежатиме від ситуації в енергосистемі країни та рівня споживання електроенергії.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі країни є складною і динамічною, тому не варто забувати про раціональне використання електроенергії!

Теги: відсутність електроенергії

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