25.05.2023 01:09

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Смертельна аварія на Кременеччині (фото)

24.05.2023

Роман Васильович

199

Новини, Події

Поширити:

На Кременеччині загинув 29-річний водій. Трагедія сталася 24 травня близько 8:24 на вулиці Київська зіткнулося три автомобілі.

Водій автомобіля Nissan X-Trail, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив транспорт і як результат – врізався у ЗІЛ-131. Вантажівка підім’яла під себе легковий автомобіль і після цього їх відкинуло на смугу зустрічного руху, де вони зіткнулися ще й з AUDI.

Вивільняти водія та пасажира з Nissan X-Trail довелося рятувальникам. В результаті удару кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої. 8-річну дитину з численними травмами доправили до лікарні. Водії інших автівок травм не отримали.

Теги: ДТП, зіткнулися автомобілі

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах