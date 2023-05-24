Смертельна аварія на Кременеччині (фото)

На Кременеччині загинув 29-річний водій. Трагедія сталася 24 травня близько 8:24 на вулиці Київська зіткнулося три автомобілі.

Водій автомобіля Nissan X-Trail, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив транспорт і як результат – врізався у ЗІЛ-131. Вантажівка підім’яла під себе легковий автомобіль і після цього їх відкинуло на смугу зустрічного руху, де вони зіткнулися ще й з AUDI.

Вивільняти водія та пасажира з Nissan X-Trail довелося рятувальникам. В результаті удару кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої. 8-річну дитину з численними травмами доправили до лікарні. Водії інших автівок травм не отримали.