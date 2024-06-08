«Смачна Бондарівка»: У Тернополі презентували кулінарну книгу автентичних рецептів

Днями у Тернополі презентували кулінарну книгу автентичних рецептів просвітянки, краєзнавиці, письменниці, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка, організаторки освітнього волонтерського проєкту «Патріотичні й небайдужі» Надії Сеньовської.

Бондарівка – село на межі Тернопільщини й Хмельниччини, світ, у якому зростала авторка оригінальної книги, і котрий зараз поволі зникає. Бондарівка – село в складі Гусятинської територіальної громади у Чортківському районі. Дворів тут поза 50, населення – понад 100 чоловік.

Перша письмова згадка – 1532 рік. Назва походить, імовірно, від слова “бондар”; цим ремеслом, очевидно, займалося місцеве населення; за іншою версією – від прізвища Боднар.

Після 1-го поділу Речі Посполитої у 1772 р. єдине до того подільське с. Боднарівка було поділене по р. Збруч; менша частина села (понад 10% його території на правобережжі Збруча) передана до Австрії, а більша частина (лівобережна) залишилась у Польщі. Такий поділ зберігся донині з тією різницею, що тепер є дві Боднарівки – села Тернопільської та Хмельницької областей.

Від 1772 р. село (галицька частина) належало до Заліщицького циркулу, з 1816 р. – Чортківського, протягом 1863–1914 рр. – до Гусятинського повіту. Із листопада 1918 р. в Боднарівці – влада ЗУНР. 17 липня 1919 р. в селі переправився через р. Збруч на територію УНР 1-й корпус УГА. 15–18 вересня 1920 р. у Боднарівці відбулися бої 3-ї Залізної дивізії Армії УНР під орудою ґенерала О. Удовиченка з більшовицьким військом.

Восени 1920 р. у селі встановлено польську владу. На початку листопада 1921 р. Подільська група Армії УНР під керівництвом полковника М. Палія під час 2-го Зимового походу через міст у Бондарівці перейшла р. Збруч і вступила на територію Наддніпрянської України. Протягом 1921–1939 рр. село – Копичинецького повіту Тернопільського воєводства.

Після 17 вересня 1939 р. в Боднарівці встановлена радянська влада. Від січня 1940 р. до травня 1963 р. Бондарівка – село Гусятинського району. Протягом 1940–1958 рр. – хутір Суходільської сільської ради.

Із 6 липня 1941 р. до 23 березня 1944 р. населений пункт під нацистською окупацією. В роки війни загинуло шестеро місцевих жителів, кілька місцевих мешканців були в ОУН, 13 осіб зазнали репресій.

У 1961 р. завершено будівництво на р. Збруч Боднарівської гідроелектростанції. Від травня 1963 р. до січня 1965 р. село – Чортківського району; відтоді й до 2021 року – Гусятинського району, з 2021 знову – Чортківського району.

І ось у такому гарному, колоритному селі, віддаленому від цивілізації, і відповідно з чудовою природою і чистим повітрям, а ще зі смачною кухнею і зростала разом зі своїми рідними та близькими серцю людьми Надія Сеньовська.

Саму кулінарну книгу автентичних рецептів «Смачна Бондарівка» пані Надія присвятила безпосередньо своїм бабусям й тітці, котрі відійшли у вічність. Як зауважила авторка, це видання, є своєрідною даниною пам’яті найріднішим. Писала його з допомогою мами.

У п’яти розділах книги зібрані не просто автентичні рецепти регіону, а й традиції, переплетені з дитячими спогадами.

Заворожує і мова збірника. Насичена соковитими діалектизмами, багата давніми слівцями.

Наразі доступна тільки онлайн-версія книги «Смачна Бондарівка». Друковане видання невдовзі побачить світ у видавництві «Джура».

Відео–онлайн презентація книги відбулася в рамках просвітницького проєкту «Клюб галицького варива».