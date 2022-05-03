Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину “русского мира”, яка не відповідає православному вченню.

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів рпц які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.