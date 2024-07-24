Службовцям ТЦК з Тернопільщини, які за гроші «вирішували питання» для військовозобов’язаних, повідомили про підозру

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументовано корупційну схему отримання хабарів виконувачем обов’язків начальника відділу та головним спеціалістом мобілізаційного відділення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В.о. керівника підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 368 КК України), а його підлеглого – у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, 42-річний в.о. керівника вимагав у громадянина скретч-картки на паливо, вартістю майже 15 тисяч гривень, за «вирішення питання» про не вручення повістки його брату та не доставлення його в ТЦК та СП для проходження ВЛК.

Водночас встановлено, що 54-річний головний спеціаліст вимагав від військовозобов’язаного 1500 доларів США та 200 літрів дизпалива, ціною 12 тисяч гривень, за оновлення військово-облікових даних та проставлення коду без проходження ВЛК та прибуття до ТЦК.

У ході 37 санкціонованих обшуків вилучено 1 800 000 гривень, 82 000 євро, 96 000 доларів США, чорнову документацію, паливні картки, транспортні засоби, мобільні телефони, сім-карти та інші речові докази.

Наразі спецпрокурори скерували до суду клопотання про обрання для військових міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за оперативного супроводу управління карного розшуку та за сприяння спецпризначенців КОРД.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.