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Головна / Головне / «Служба починається з тебе»: історія Андрія про вибір і підготовку
20.05.2025
Руслан Іннак
52
Суспільство, Україна, Головне в номер, Новини, Головне
Новобранець Андрій — про проходження служби.
«Підготовка насичена, але цікава».
«Підготовка насичена, але цікава».
Отже: Контракт 18–24 – підготовка, підтримка, досвід
https://18-24.army.gov.ua
Зроби перший крок — служба починається з тебе.
Теги: контракт, ЗСУ, 18-24
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