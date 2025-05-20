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«Служба починається з тебе»: історія Андрія про вибір і підготовку

20.05.2025

Руслан Іннак

52

Суспільство, Україна, Головне в номер, Новини, Головне

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Новобранець Андрій — про проходження служби.

«Підготовка насичена, але цікава».

Отже: Контракт 18–24 – підготовка, підтримка, досвід

https://18-24.army.gov.ua

Зроби перший крок — служба починається з тебе.

Теги: контракт, ЗСУ, 18-24

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