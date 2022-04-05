Служба безпеки України приєдналася до платформи НАТО з обміну інформацією про кіберзагрози. Вона називається Multinational Malware Information Sharing Platform (MN MISP) і розвивається Альянсом ще з 2012 року.

СБУ створила аналог цієї платформи в Україні у 2018 році і наразі MISP-UA – ефективний загальнонаціональний інструмент спільного протистояння кіберзагрозам. До платформи входять майже 1300 представників об’єктів критичної інфраструктури, урядових та військових ресурсів, які можуть стати об’єктами посягань ворожих хакерів.

В умовах гібридної агресії РФ, користувачі MISP-UA щоденно, фактично в режимі онлайн, отримують індикатори кіберзагроз, встановлені за результатами розслідувань СБУ, а також мають можливість поділитись із закритою спільнотою власними даними.

Об’єднання платформ НАТО та СБУ дозволить ще ефективніше боронити вітчизняний кіберпростір від посягань агресора.