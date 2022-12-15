Скільки заплатять Тернополяни за новорічний стіл цього року?

Тернополяни вже помалу моніторять ціни та складають попереднє новорічне меню. Позаяк, його вартість,у порівнянні з минулим роком,значно зросла.

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Ціна традиційного новорічного столу цього року буде більшою на 40-50%, пишуть Тернополяни.

«Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам’ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40-50%», – розповідає головний експерт управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУАндрій Блінов.

За словами експерта, те ж саме буде стосуватися й деякого новорічного декору.

«Можна говорити, що індекс цих цін буде десь цього року близько 40-45%. Більш точна інформація буде після 20 грудня, тому що є традиційне новорічне цінове ралі, яке поки що цього року ще не спостерігаємо. Воно буде ближче до Миколая, після 19 грудня спостерігається. Тому що такі окремі товари, як сири, яйця, м’ясо, можуть стрімко зростати саме в новорічний період. Станом на зараз я не бачу сильних сезонних стрибків», – підкреслив він.

Андрій Блінов також додав, що сезонні стрибки напевне відбудуться вже у третій декаді, коли народ згадає, що Новий рік скасувати не можна.