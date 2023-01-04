Скільки Тернополяни заплатять за м’ясо до різдвяного столу: ціни у магазинах та на ринку

Серед продуктів, які найбільше подорожчали під час війни – м’ясо. Особливо зросла в ціні курятина, свинина, сало. Журналісти дізналися актуальні ціни в різних супермаркетах Тернополя та на ринку.

Напередодні Різдва багато місцевих пішли у магазини та на ринок, щоб підготуватися до свят, пише “20 хвилин”.

Як змінилися ціни за рік

Ми порівняли вартість м’яса у січні 2022 та січні 2023 року. Курятина значно подорожчала. Кілограм курячої тушки рік тому коштував від 62 гривні. Тепер ціна сягає і 88 гривень.

Куряче філе наразі коштує від 126 до 144 гривень за кілограм. Торік – 109–134. Курячі крильці були по 60–70 гривень, тепер – 70–94 гривні.

Свинячу вирізку можна було купити по 158 грн/кг. Тепер вона коштує 214–230 гривень. Ребра коштували 109 гривень, тепер – щонайменше 169 гривень.

На ринку ажіотаж

У м’ясному павільйоні Центрального ринку у вівторок, 3 січня, був ажіотаж. Чимало людей прийшли купити м’ясо до свят.

Його вартість тут не дешевше, ніж у магазинах. Продавці кажуть – фермерське, свіже. Вибір свинини тут значно більший, ніж у магазинах. До того ж, можна купити частини, які ми не побачили на полицях супермаркетів. Дехто купує копитця свині на холодець. Вони по 50–70 гривень за кілограм.

Також можна купити і обрізки та кістки. Їх зазвичай беруть домашнім тваринам.

Як ми помітили, вартість сала знизилась. У супермаркетах ми його не знайшли, тож якщо ви полюбляєте сало – за ним варто йти на ринок. Ціна за кілограм в середньому 140–170 гривень. Це кілька місяців тому вартість сягала і понад 200 гривень – дорожче, ніж м’ясо.

Обрізки сала та на шкварки чи смалець можна купити і по 70 гривень за кілограм.

Де дешевше

Ми обійшли кілька мереж супермаркетів, які є в місті. Також побували і у м’ясному павільйоні центрального ринку. Ми порівняли ціни на м’ясо у «Сільпо», «АТБ», «Рукавичці» та NOVUS. Асортимент в магазинах відрізняється. Десь продають м’ясо на вагу, а в деяких супермаркетах – лише фасоване у вакуумній упаковці.

Вартість товару в різних мережах магазинів відрізняєтья. У деяких вигідніше купувати курятину, а у деяких – свинину.

Знайти м’ясо індички, кролика чи навіть яловичини можна не всюди.

Ціни зросли майже на 25%

За даними Мінфіну, за минулий рік, вартість м’яса та м’ясопродуктів зросла в середньому на 24,5%. Рекордсменом в ціні у 2022 році стали яйця. Вони подорожчали на понад 80%. Фрукти в середньому стали дорожчі на 70%. Риба подорожчала на 44%

Загальний індекс інфляції, станом на листопад 2022 року, склав 25,7%.

Як пояснили у Національному банку України, основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни – руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів та послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу. Додатковий тиск на ціни призводить до погіршення очікувань населення та бізнесу, а також коригування офіційного курсу гривні.