Скільки платитимуть тернополяни за воду: затверджено нові тарифи

Нові тарифи на воду погодила для комунального підприємства «Тернопільводоканал» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З першого липня вартість одного кубометра води та стоків для споживачів становитиме 44,11 гривні. Тариф, який діяв до цього часу почав діяти з першого січня 2022 року. Тернополяни платили 36,7 гривень за кубометр води і стоків. Таким чином вартість водопостачання та водовідведення зросла на 7,42 гривні.

– Потреба в корегуванні тарифу була актуальною впродовж тривалого часу, – прокоментували у КП «Тернопільводоканал». – Дотепер чинним залишався тариф, затверджений ще в грудні 2021 року. Натомість і в 2022 році, і в першій половині 2023-го вартість електроенергії – вагомої статті витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства – постійно зростала. Якщо на початку минулого року кіловат-година вартувала 4,69 гривень, то в червні цьогоріч – майже 7 гривень. Тим часом для надання цілодобових послуг із водопостачання і відведення води підприємство щодня витрачає 350 тисяч гривень лише на електроенергію. Фактично все устаткування підприємства – від артезіанських свердловин до водопровідних і каналізаційних насосних станцій – потребує електроживлення. Суттєво змінилися і ціни на інші важливі складові тарифу. Наприклад, вартість реагентів зросла в 4 рази, а паливно-мастильних матеріалів – удвічі.

Новий тариф діятиме тільки два місяці. З першого вересня вартість водопостачання та водовідведення зросте ще на 7 гривень і становитиме 51, 08 гривень за кубометр. У «Тернопільводоканал» зазначають, що в середньому рахунок на одну сім’ю зросте на 80-90 гривень. Звичайно, сума відчутна, але не критична, а споживачі з оформленими субсидіями фактично не відчують змін, переконують у підприємстві.