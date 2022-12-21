Скільки коштують «живі» ялинки у Тернополі та чи всі вони легально зрубані?

Тернополяни вже можуть купити зрізані ялинки до новорічно–різдвяних свят. У місті вже працюють спеціально відведені локації, де дерева продають легально.

Журналісти “20 хвилин” перевірили, чи на всіх локаціях вже можна купити ялинку, скільки вони коштують та чи мають продавці відповідні документи.

Практично у всіх мікрорайонах міста є локації, де можна купити новорічну ялинку. Їх перелік затвердили на засіданні міськвиконкому. Загалом є 15 «точок», де дозволили продаж з 15 грудня до 10 січня.

Журналісти «20 хвилин» побували на деяких локаціях. Станом на 21 грудня ще не всюди почалась торгівля деревами. Ми порівняли ціни та перевірили, чи мають продавці дозвільні документи та бірки на деревах.

Вулиця Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»)

Під час нашого візиту на дану локацію, продавці збирали ялинки та вантажили у велику фуру.

Так, ми дійсно тут продаємо ялинки. Ще маємо наші ялинки на вулиці Шептицького, 30. Там наш товар, – каже продавець.

Деякі ялинки навіть вищі за 200 см. На деревах наліплені білі бірки зі штрих-кодом. Також є маленькі ялинки, зібрані з гілочок. Але які ціни на них, на жаль, продавці не відповіли.

Перехрестя вулиць Миру – Дружби

На цій локації був один продавець. Тут можна купити ялинки різного розміру. Ціни – від 400 до 2000 гривень за дерево. Як розповів продавець, ціни залежать від розміру дерева.

Як ми помітили, всі дерева мають спеціальні бірки. Дерева привезли з Закарпатської та Чернігівської області.

Також можна купити маленькі ялинки, зроблені з гілок. Маленькі по 200 гривень, а є і великі – по 1200 гривень.

Вул. 15 Квітня (біля буд. №23)

Тут, як ми помітили, наразі найбільший вибір дерев. Було одразу кілька продавців.

Маленькі ялинки продають по 50 гривень. Найбільші – до 1000 гривень, розповів один з продавців.

Ялинки з гілочок коштують в середньому 100–250 гривень.

Зараз люди переважно цікавляться ціна, дивляться. Поки купують мало. Ми і самі лише почали продавати, – розповів один з продавців. – З наступного тижня вже буде великий попит і аж до нового року.

Як ми помітили, на більшості дерев були спеціальні бірки з кодом. Ми перевірили їх – інформація про ці дерева дійсно є на сайті Державного агенства лісових ресурсів України. Але ми побачили дерева без бірок. Один з продавців пояснив – відповідні документи та бірки мають, та продемонстрував їх нам. Однак їх не наклеїли, тому що вони розмокають і рвуться.

Всі документи і бірки маємо, всі дерева легальні. Приходять нас щодня фактично перевіряють. Бачите, бірки маємо, документи маємо, але вони розмокають і відриваються.

Один з продавців, які не наклеїв бірки на дерева, пояснив, що не встиг це зробити – вони торгують перший день і лише привезли дерева.

Вулиця Торговиця, 7 (Біля автовокзалу)

У переліку локацій з продажу ялинок від Тернопільської міськради адреса: вулиця Торговиця, 7 відсутня. Натомість тут вже кілька днів поспіль підприємці з Івано-Франківщини реалізують свій товар.

Є зрубані новорічні красуні, а також зібрані з гілочок. Щодо цін, то на зібрані з гілочок коливаються від 150 до 300 гривень.

40 см – 150 гривень;

60 см – 200 гривень;

100 см – 300 гривень.

Ціни на звичайні зрубані ялинки майже аналогічні. Та все залежить від пишності, висоти новорічного деревця.

100 см – 300 гривень;

150 см – 600 гривень;

185 см – 800 гривень.

Під час огляду ялинок ми не побачили спеціальні наліпки зі штрих-кодом, що підтверджує легальність та походження деревини. Ми поцікавилися, чи є відповідні документи і чому все ж не чіпляють одразу.

Так, у нас всі відповідні документи є. І ці штрих-коди також є. Ми кілька разів чіпляли, а то дощ пішов, то сніг і вони розмокають. Бачите, їх навіть здирати з паперу важко, аби наклеїти на дерево. Але, якщо вам настільки принципово, то ось чіпляю. Документи і ці коди ми тримаємо при собі в машині. Якщо люди просять, то даємо, нехай перевіряють. Ми привозимо ялинки з міста Косів, Івано-Франківська область, – каже продавець.

Також всі ялинки мають спеціальні підставки, а отже вам не доведеться витрачатися додатково. Просто придбати ялинку і встановити вдома.

Ялинки реалізуватимуть до 30 грудня включно. Купити новорічну красуню можна щодня з 08:00 до 17:00.

Вулиця Андрея Шептицького, 30

Дана адреса також відсутня у переліку точок продажу ялинок, але лісових дерев тут чимало, як і покупців. Зі слів продавця, має всі відповідні документи на продаж новорічних красунь. Більше того, на кожній ялинці є відповідний штрих-код.

Ми привозимо ялинки з Чернівців, бо я не знаю, де ближче можна придбати. Ми купуємо їх легально, ніхто не заходить і ліс і не вибурує самовільно. Гляньте ось на ту ялинку, на ту біля машини, вони з білими стрічками і там штрих-код той, – каже продавець.

Щодо вартості, то суми на ялинки коливаються від 400 до 1500 гривень. Все залежить від об’єму та висоти ялинки.

120 см – 400 гривень;

200 см – 700-800 гривень;

2500 см – 1500 гривень.

Ялинки не мають жодних підставок, тож варто додатково подбати про засіб встановлення дерева вдома. Придбати ялинки на цій локації можна до 30 грудня включно. Щодня новорічні дерева продають з 08:00 до 15:00.

Центральний ринок

На території ринку ми також помітили дві локації продажу ялинок та сосни. Вони знаходяться поблизу м’ясного павільйону. На обох локаціях продають виключно новорічні красуні, зібрані з гілочок. Як і скрізь, їх ціна залежить від об’єму та висоти.

Якщо ялинки з гілочок зовсім маленькі, то ціли коливаються від 150 до 200 гривень, а за деревце 50-60 см просять 300 гривень. Якщо надаєте перевагу сосні, тоді розраховуйте на такі ціни:

60 см – 200 гривень;

80 см – 250 гривень.

Як сосни, так і ялинки продаються одразу зі спеціальними підставками. Вони дерев’яні. Окремо доплачувати кошти за підставку не треба, вона входить у вартість. Та чи є документи на продаж?

Я не власник, тільки продавець. То треба до власника звертатися. Знаю, що штрих-коди повинні бути тільки на зрубаних ялинках, а у нас таких нема. А щодо інших нюансів нічого сказати не можу, – каже продавець першої локації.

А ось на другій локації поблизу цього м’ясного павільйону продають лише саморобні ялинки, жодної сосни ми не помітили. Їх привезли з Івано-Франківської області. Ціни різні: 40 см – 100 гривень, 65 см – 200 гривень, 100 см – 350 гривень.

У переліку вказані, а ялинок нема

Та як виявилося, не скрізь на вказаних від міської ради можна придбати обіцяні ялинки. Новорічні дерева нам не вдалося знайти за такими адресами, як: проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»), на перехресті вулиць Лесі Українки – Клима Савура, на вулиці Слівенській (біля магазину «Прогрес»), Вул. Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»), на бульварі Петлюри (біля супермаркету «Сільпо»).

Як розповіли нам в одному з продуктових магазинів на перехресті вулиць Лесі Українки – Клима Савура, за цією адресою завжди продають новорічні дерева. Але цього року ще не бачили. Люди засмучені, адже не дуже хочеться їхати за однією ялинкою в інший кінець міста.

Ми в минулому році дитині купували тут ялинку. Я думала, що вже є і хотіла купити, але ні. Сподіваюся, що ще продаватимуть десь біля нас. Хочеться разом з дитиною обрати новорічну красуню, але у такий мороз не дуже люблю возити дитину в інший кінець міста. Думаю, якщо не тут, то біля «Орбіти» чи «Прогресу» ще будуть продавати, – каже тернополянка Віра.

Як перевірити дерево

Чи легально продають дерево – може перевірити кожен. Спершу переконайтеся, що на дереві є спеціальна бірка зі штрих–кодом та номером. На сайті open.ukrforest.com потрібно вписати у вкладку «Перевірка новорічних дерев» номер бірки.

Якщо бірка справжня – ви побачите інформацію про це дерево – з якої області та у якому лісовому господарстві його виростили, що це за порода дерева.

Яка відповідальність за незаконну вирубку

За кожну незаконно зрубану ялинку, сосну та інше дерево правопорушнику загрожує штраф залежно від розміру дерева:

у лісах – від 599 до 2709 грн;

у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4132 грн.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку тягнуть за собою накладення штрафу: