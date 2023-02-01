Скільки коштують газ, дизпаливо та бензин на тернопільських заправках

Ціни на пальне почали знижуватися. Як вони змінилися на заправках у Тернополі?

30 січня журналісти “20 хвилин” відвідали кілька АЗС таких мереж: «ОККО», «Укрнафта», «БРСМ» та «WOG».

Які ціни в різних мережах

Спочатку побували на АЗС «ОККО», що на вулиці Степана Будного 40. За словами одного з працівників, ціни на бензин, дизельне паливо та газ знизилися в середньому на 1 гривню впродовж останніх тижнів. Звичайно, порівнюючи теперішні ціни з довоєнними, ця гривня не є вагомим чинником, що впливає на клієнтів, кажуть тут.

Станом, на 30 січня, ми побачили такі суми на пальне:

А-95 євро – 49.99

95 pulls – 52.00

ДП pulls – 57.00

ДП євро – 54.00

Газ – 27.49

Операторка АЗС «Укрнафта» (Степана Будного 13) каже, що зниження цін на паливо почалося з 19-20 січня. За 10 днів ціна змінилася орієнтовно на 3 гривні.

— Ціна на бензин «95» була 49,50, а зараз 46,50, — говорить вона.

Загалом вартість різних видів палива тут:

95 – 46.50

92 energy – 45.95

ДП energy – 50.50

Газ – 25.95

Дешевшає паливо і на АЗС «БРСМ». Один з працівників розповів, що ціна впала приблизно на 2 гривні, а на газ — навіть більше.

Ось така вартість пального на «БРСМ»:

95 EURO – 47.99

95E PREMIUM+ – 37.99

ДП EURO – 52.99

ДП євро – 50.79

Газ – 25.79

Спостерігаємо зниження цін і на мережі заправок «WOG». Працівники та клієнти стверджують, що ціна на паливо впала приблизно на 1 гривню (подібну зміну ми спостерігали на «ОККО»). Один із працівників «WOG» причиною падіння цін вважає менший попит на паливо.

Така ціна палива на АЗС «WOG»:

ДП євро5 – 54,00

ДП MUSTANG – 57,00

А-95 євро5 – 49,99

95 MUSTANG – 52,00

Коментарі водіїв

Про те, чи потішило цінопадіння місцевих водіїв та чи стали вони більше заправлятися, ми запитали у них.

Більшість, із ким поспілкувалися на заправках, раді, що вартість пального знижується. Вважають, таке падіння цін піде на користь мережам АЗС та збільшить кількість покупців. Клієнти, що користуються однією мережею АЗС, підкреслюють, що зниження ціни на паливо, а також знижки, які вони отримують через спеціальні картки тої чи іншої мережі, заощаджують чималі кошти.

Приміром, пан Ігор заправляється кожного дня на одній із заправок. Каже, що за тиждень він заощаджує 350–400 гривень лише на знижках, які має від мережі, а тепер ще й 150-200 гривень — через зменшення ціни на пальне. Загалом на тиждень пан Ігор заощаджує 500-600 гривень.

Водії, які не часто використовують свій транспорт, не так відчувають падіння цін.

— Якщо буде дешевше паливо — буду більше їздити, а ні — пішки піду, — каже один з водіїв.

Чи є зараз ліміт?

У перші місяці війни українці відчули гострий дефіцит палива. Тоді мережі АЗС активно впроваджували обмеження кількості палива для одного автомобіля. Зараз ніяких лімітів заправки не встановлюють. Це підтверджують як працівники, так і клієнти. Оператор мережі АЗС WOG Марія каже, що є максимальна кількість палива, яку колонка може видати за один чек. Така кількість визначається за ціною певного виду пального, адже можна на раз заправитися на суму 9 тис. гривень.

Водій фури підтверджує цю інформацію і говорить, що на раз не може заправити фуру на 200 літрів, тому розбиває літраж на 150 та 50 літрів.

Також люди беруть паливо і для своїх господарських потреб, зокрема для генераторів. У такому випадку заправки продають паливо лише в металічні каністри, а деякі мають спеціальні пластикові.

Коли немає світла

Та як працюють заправки під час регулярних відключень електроенергії, та чи можливо в цей час заправити автомобіль? Про це також запитуємо.

Працівники «Укрнафти» та «ОККО» сказали, що на їхніх певних заправках зараз практично не виключають світла, тому вони без проблем можуть працювати. Така ж ситуація і на АЗС «БРСМ». А от на заправках «WOG» світло виключають за графіком. Але на такий випадок всі АЗС мережі забезпечені генераторами. Водії підтверджують, що затримок через відключення світла не спостерігали.