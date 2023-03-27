Скільки коштує насіння для розсади у Тернополі

Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки вони коштують та де вигідніше купувати?
На ринку вже багато продавців торгують різним насінням. Розсади поки немає. Серед тернополян є попит. У відділ ринку, де продають усе для садівництва чимало людей. Купують томати, перці, огірки, капусту для розсади. Також є попит і на інші овочі. Продавці кажуть.
– Зараз багато людей купують насіння, бо потепліло. Хороша погода. Багато людей перед вихідними купують, щоб їхати на дачі, – каже одна з продавчинь.
Що продають на ринку?
Серед насіння – найдешевші петрушка та різні салати. Залежно від сорту та виробника вони коштують в середньому 6-15 гривень. Салат «Сніжинка» коштує 6 гривень, «Австралійський» – 10 грн.
Капуста коштує дорожче – в середньому 20 гривень за упаковку.
Кабачки коштують від 6 до 20 гривень за упаковку. Продають різні сорти – «Золотинка», «Аеронавт», «Кущовий», тощо. Від 6 гривень коштує і редиска та дині.
Упаковка моркви коштує від 15 грн – «Карлена», «Долянка», «Королева осені».
Огірки в середньому коштують 25 гривень. Квасоля та горох – по 20.
АТБ
У супермаркеті АТБ вибір не такий великий. Салат, томати, червоний перець, огірки коштують по 3,9 грн.
Кукурудза, гарбузи, морква, квасоля – по 8,9 грн.
Сільпо
Ціна на упаковку насіння від 6 до 18 гривень, залежно від категорії насіння, яка вказана на упаковці.
Насіння кропу, фенхелю, базиліку, петрушки, руколи, салату коштують по 6 грн. Стільки ж коштують деякі сорти помідорів, капусти, гороху та кабачків. Є інші сорти цих овочів по 18 гривень.
NOVUS
У супермаркеті можна придбати насіння від 7,59 гривень. Залежно від виробника, є різні цінові категорії.
Найдорожче насіння коштує 38 грн – щавель, огірки. Різні сорти моркви коштують по 31 грн.
Редис та буряк – по 25 грн. Квасоля по 16 грн.