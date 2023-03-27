Скільки коштує насіння для розсади у Тернополі

З настанням весни багато тернополян купують насіння для власних городів та дач.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки вони коштують та де вигідніше купувати?

На ринку вже багато продавців торгують різним насінням. Розсади поки немає. Серед тернополян є попит. У відділ ринку, де продають усе для садівництва чимало людей. Купують томати, перці, огірки, капусту для розсади. Також є попит і на інші овочі. Продавці кажуть.

– Зараз багато людей купують насіння, бо потепліло. Хороша погода. Багато людей перед вихідними купують, щоб їхати на дачі, – каже одна з продавчинь.

Що продають на ринку?

Серед насіння – найдешевші петрушка та різні салати. Залежно від сорту та виробника вони коштують в середньому 6-15 гривень. Салат «Сніжинка» коштує 6 гривень, «Австралійський» – 10 грн.

Капуста коштує дорожче – в середньому 20 гривень за упаковку.

Кабачки коштують від 6 до 20 гривень за упаковку. Продають різні сорти – «Золотинка», «Аеронавт», «Кущовий», тощо. Від 6 гривень коштує і редиска та дині.

Упаковка моркви коштує від 15 грн – «Карлена», «Долянка», «Королева осені».

Огірки в середньому коштують 25 гривень. Квасоля та горох – по 20.

АТБ

У супермаркеті АТБ вибір не такий великий. Салат, томати, червоний перець, огірки коштують по 3,9 грн.

Кукурудза, гарбузи, морква, квасоля – по 8,9 грн.

Сільпо

Ціна на упаковку насіння від 6 до 18 гривень, залежно від категорії насіння, яка вказана на упаковці.

Насіння кропу, фенхелю, базиліку, петрушки, руколи, салату коштують по 6 грн. Стільки ж коштують деякі сорти помідорів, капусти, гороху та кабачків. Є інші сорти цих овочів по 18 гривень.

NOVUS

У супермаркеті можна придбати насіння від 7,59 гривень. Залежно від виробника, є різні цінові категорії.

Найдорожче насіння коштує 38 грн – щавель, огірки. Різні сорти моркви коштують по 31 грн.

Редис та буряк – по 25 грн. Квасоля по 16 грн.