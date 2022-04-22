Верховна Рада України внесла зміни до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності за поводження з вогнепальною та холодною зброєю без передбаченого законом дозволу за умови її добровільної здачі.

Відтепер особи, які добровільно здадуть органам влади зброю, не підлягатимуть кримінальній відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Правоохоронці закликають здавати незареєстровану зброю та вибухонебезпечні предмети. За добровільну здачу людей не притягуватимуть до кримінальної відповідальності.