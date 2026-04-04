На Тернопільщині директора лікарні підозрюють у схемі для ухилянтів за $5 тисяч

На Тернопільщині правоохоронці викрили директора Скалатської районної лікарні, якого підозрюють у виготовленні фіктивних медичних довідок для військовозобов’язаних чоловіків.

За даними слідства, за 5 тисяч доларів посадовець оформлював документи лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду за особами з інвалідністю. Такі довідки дозволяли чоловікам легально виїжджати за кордон.

До схеми могли бути залучені інші особи

Як повідомили в поліції, незаконною «послугою» вже скористалися понад десять осіб. Наразі правоохоронці перевіряють, чи були до схеми причетні інші посадовці.

До спецоперації залучили міграційну поліцію та прикордонників Карпатського загону.

Що вилучили під час обшуків

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

26 фіктивних довідок ЛКК

печатку медичного закладу

іншу службову документацію

Підозра і можливе покарання

Директору оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон) та ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

