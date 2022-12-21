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Швидкими на Тернопільщині буде керувати стоматолог

21.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я, Події

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На сьогоднішній сесії тернопільської обласної ради депутати затвердили Олександра Ріпку на посаді генерального директора КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Новий керівник отримав професію стоматолога у Львові в 1992 році, після чого навіть встиг 5 років пропрацювати в Тернопільській міській клінічній лікарні №2. До теперішнього призначення працював начальником управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради.

Загалом у нього майже 15 років керівного стажу, певне тому спеціальна комісія визначила його переможцем конкурсу де також брали участь двоє чинних депутатів обласної ради та колишній директор обласного департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Хочеться вірити, що відтепер цей напрямок у надійних руках.

Автор: Роман Васильович

Мітки: швидка, Олександр Ріпка, КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

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