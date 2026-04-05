На Тернопільщині доньку оштрафували за напад на матір

У Шумській громаді Тернопільщини суд розглянув справу щодо нападу доньки на власну матір. Інцидент стався 26 березня 2026 року близько 20:30 у житловому будинку.

Як встановив суд, між жінками виникла словесна суперечка, яка переросла у фізичний конфлікт.

Пенсіонерка впала після удару

Під час сварки донька вдарила матір долонями в область грудної клітки. Внаслідок цього жінка похилого віку втратила рівновагу, впала та вдарилася потилицею об лавку і спиною об підлогу.

Попри відсутність тяжких травм, потерпіла зазнала фізичного болю.

Вирок суду

Справу розглянули у спрощеному порядку, оскільки обвинувачена повністю визнала свою провину.

Суд кваліфікував дії за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару) та призначив покарання:

➡️ штраф у розмірі 510 гривень

При винесенні вироку врахували:

щире каяття

водночас — обтяжуючі обставини, зокрема напад на особу похилого віку та родинні зв’язки

Апеляція обмежена

Оскільки справа розглядалася у спрощеному провадженні за згодою сторін, можливість оскарження вироку є обмеженою.

