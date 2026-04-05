На Тернопільщині доньку оштрафували за напад на матір

У Шумській громаді Тернопільщини суд розглянув справу щодо нападу доньки на власну матір. Інцидент стався 26 березня 2026 року близько 20:30 у житловому будинку.
Як встановив суд, між жінками виникла словесна суперечка, яка переросла у фізичний конфлікт.
Під час сварки донька вдарила матір долонями в область грудної клітки. Внаслідок цього жінка похилого віку втратила рівновагу, впала та вдарилася потилицею об лавку і спиною об підлогу.
Попри відсутність тяжких травм, потерпіла зазнала фізичного болю.
Справу розглянули у спрощеному порядку, оскільки обвинувачена повністю визнала свою провину.
Суд кваліфікував дії за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару) та призначив покарання:
➡️ штраф у розмірі 510 гривень
При винесенні вироку врахували:
Оскільки справа розглядалася у спрощеному провадженні за згодою сторін, можливість оскарження вироку є обмеженою.
