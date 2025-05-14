SHUMEI запрошує на сольний концерт у Тернополі

У суботу, 17 травня, о 19:00 артист співатиме для містян у ПК «Березіль». Приготуйтеся до неймовірної музичної подорожі з одним із найяскравіших талантів сучасної української сцени – Олегом Шумеєм.

У його творчості органічно переплітаються емоції та мелодії, які об’єднують серця слухачів. Лише сьогодні купуй квитки зі знижкою -20% за промокодом «SHUMEI20». Квитки за покликанням.

Довідково: Шумей завоював популярність завдяки своїм глибоким, потужним композиціям, які виражають переживання українців на початку великої війни.

Пісні «Тривога» і «Біля тополі» стали символами незламності українського духу. Його пісні – це не про сольні шоу, а про співпрацю з відомими артистами української естради.

Спільні пісні з Тіною Кароль, Златою Огневич, DOMIY, Океаном Ельзи та іншими, додають творчості артиста особливого забарвлення. А пісні «Біля тополі», «Стерва», «Дзвони», «Буревіями», «Не пройде», «Той день», «Тривога» посідали топ-сходинки на музичних платформах і стали улюблерими для багатьох українців.

Співпк SHUMEI отримав чимало нагород.

На першій премії «YUNA» співак отримав першість у номінації «Пісня незламної України» за переспів пісні «Біля тополі».

У 2024 році здобув нагороду «YUNА» у номінації «Найкращий дует/колаборація» за пісню «Буревіями» у співпраці зі ZLATA OGNEVICH.

Вже цієї суботи на тебе чекає живий звук та енергія потужного вокалу, яскраве шоу української поп-культури, а також улюблені хіти та нові композиції, які вже встигли підкорити серця слухачів. Живі емоції та несподівані сюрпризи, які залишать слід у вашій душі.

Концерт SHUMEI це не просто виступ, а цілковите занурення у світ музики.

Не пропустіть можливість стати частиною великої музичної подорожі SHUMEI TOUR 2025.

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