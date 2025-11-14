“Шлях волонтера. Тернопільщина”: 16 листопада у Шляхтинцях презентують історії волонтерів

Минулоріч команда кінематографістів ВГО “Рушійна сила” за підтримки Українського культурного фонду створила серію коротких сюжетів «Шлях волонтера». У новому чотирисерійному циклі відеосюжетів – історії волонтерських команд із Тернопільщини, які допомагають різним людям: військовим, дітям, тим, хто втратив рідний дім. Перед обличчям випробувань, із якими зіткнулася Україна, ці люди зробили свій вибір: не складати рук, не піддаватися відчаю, а діяти. Їх історії надихають і не дають зневіритися, допомагають зберігати відчуття згуртованості та долати відчай і втому.

Насправді, волонтерських команд в Україні безліч і всі вони роблять важливу справу, тож, сподіваємося, другий сезон «Шляху волонтера» не стане останнім.

Як повідомила волонтерка Ольга Караванська-Гордзій презентація проекту «Шлях волонтера. Тернопільщина» відбудеться в клубі с. Шляхтинці, в неділю, 16 листопада, о 15-й годині.

Цикл режисерки Марії Яремчук представить продюсер проекту Володимир Ханас за участи представників волонтерських організацій.

Одна з героїнь проекту – голова ГО “Бебіко” Ольга Гордієнко відзначила: “Нові відео — історії, які варто побачити. Вони по-різному, але глибоко впливають. Кожне з них — це не просто кадри: це відображення цінностей, подій, людей, які діють. Вони мають особливу вагу. Чому вони важливі? Відео дають можливість побачити «живу картину» — не просто слова, а емоцію, яку відчуваєш. Вони створюють зв’язок між глядачем і тією подією чи ініціативою. Такі матеріали слугують джерелом натхнення: вони можуть стимулювати до дії, до волонтерства, до підтримки. Вони допомагають задокументувати важливі моменти: для вашої організації, для партнерів, для майбутніх звітів. Вони — інструмент комунікації: з їхньою допомогою можна говорити з більшою аудиторією, створювати ширшу обізнаність”.

Проєкт реалізовується в межах грантової програми «Згуртованість через культуру», яка впроваджується Українським культурним фондом та фінансується Швейцарсько-українським проєктом «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB