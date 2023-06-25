Школярів Тернопільщини будуть годувати за рецептами Євгена Клопотенка

На Тернопільщині реформують шкільне меню. Кухарів навчають готувати за рецептами Євгена Клопотенка. Навчання відбувається у кулінарному хабі, який створили у Чорткові.

У навчанні бере участь 20 майстрів професійно-технічних закладів з різних областей України. Олександра Маринюк приїхала з Чернівців.

«Ми пройшли теоретичне навчання, приступаємо до практичного. Навчання проходить круто, це, звісно, нові емоції. Досить легко, живе спілкування. Зараз практичні навички, які нам дуже допомагають».

Тернопільщина належить до трьох пілотних областей, де впроваджують реформу шкільного харчування. Також кулінарні хаби створять в Одесі та Кременчуці.

«Це перший етап з реалізації реформи шкільного меню. Тут експерти з команди Євгена Клопотенка. У нас педагоги будуть навчати шкільних кухарів, а експерти, які затверджені міністерством освіти, будуть навчати педагогів, тобто у нас педагоги стають майстрами, потім експертами і так по ланцюжку ми зробимо так, що в нас вся країна перейде на здорове харчування», – розповів менеджер соціальних проєктів команди Євгена Клопотенка Ілля Ламбріно.

Додамо, у рамках реформи шкільного харчування планують навчити 1000 кухарів.