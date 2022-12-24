Пише “Файне місто” з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Третьокласник з Бучача зателефонував у поліцію, аби повідомити про вбивство, яке начебто сталось у Тернополі. Коли ж правоохоронці виїхали на місце, то з’ясували, що нічого подібного не було.
Згодом поліція встановила особу хлопчика, який телефонував на лінію 102. Він зізнався, що хотів просто розіграти правоохоронців. За це на його батьків склали адмінпротокол, згідно з яким їм загрожує 850 грн штрафу.
“Такі жарти не залишатимуться без уваги. Батьки школяра відповідатимуть перед законом згідно зі статтею 184 КУпАП – “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей””, – йдеться у повідомленні.