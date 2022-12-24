24.12.2022 12:12

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Школяр на Тернопільщині повідомивши про вбивство здійняв на ноги все місто

24.12.2022

Ірина Нова

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Вчора, 23 грудня, правоохоронці м. Бучач на Тернопільщині отримали повідомлення про вбивство людини на бульварі Тараса Шевченка.

Пише “Файне місто” з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Третьокласник з Бучача зателефонував у поліцію, аби повідомити про вбивство, яке начебто сталось у Тернополі. Коли ж правоохоронці виїхали на місце, то з’ясували, що нічого подібного не було.

Згодом поліція встановила особу хлопчика, який телефонував на лінію 102. Він зізнався, що хотів просто розіграти правоохоронців. За це на його батьків склали адмінпротокол, згідно з яким їм загрожує 850 грн штрафу.

“Такі жарти не залишатимуться без уваги. Батьки школяра відповідатимуть перед законом згідно зі статтею 184 КУпАП – “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей””, – йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Нова

Мітки: поліція, новини Тернопільщини, суспільство, події, школяр

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