Школяр на Тернопільщині повідомивши про вбивство здійняв на ноги все місто

Вчора, 23 грудня, правоохоронці м. Бучач на Тернопільщині отримали повідомлення про вбивство людини на бульварі Тараса Шевченка.

Пише “Файне місто” з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Третьокласник з Бучача зателефонував у поліцію, аби повідомити про вбивство, яке начебто сталось у Тернополі. Коли ж правоохоронці виїхали на місце, то з’ясували, що нічого подібного не було.

Згодом поліція встановила особу хлопчика, який телефонував на лінію 102. Він зізнався, що хотів просто розіграти правоохоронців. За це на його батьків склали адмінпротокол, згідно з яким їм загрожує 850 грн штрафу.