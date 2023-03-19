Школяр із Тернополя передав портативну зарядну станцію для ЗСУ

Чотирнадцятирічний школяр із Тернополя передав для потреб ЗСУ портативну зарядну станцію. Її змайстрував власноруч з використаних електронних сигарет.

Вартість такого приладу чотири з половиною тисячі гривень. Ці гроші хлопець зібрав сам. З допомогою цієї мікроелектростанції можна заряджати телефони, павербанки, інші електроприлади.

Дев’ятикласник Марко Лаврін навчається в Українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. У вільний від навчання час хлопець з підручних засобів майструє ліхтарики, зарядні пристрої для гаджетів. Їх зробив близько 30.

“Почалося з того, що почали масово виключати світло. А треба було працювати на комп’ютері і появилася ідея зробити мініелектростанцію з використаних електронних сигарет. Це найдешевша ціна тоді була на акумулятори. Купував використані електронні сигарети, розбирав їх і робив спочатку павербанки різні, щоб телефон заряджати. Далі перейшов на великі станції. У даному пристрої використовується близько 97 таких акумуляторів, сумарною місткістю 320 Ват. Наприклад, “Старлінк” бере від 70 до 100 Ват. То можна 4 години живити його”.