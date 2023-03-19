Школяр із Тернополя передав портативну зарядну станцію для ЗСУ

Вартість такого приладу чотири з половиною тисячі гривень. Ці гроші хлопець зібрав сам. З допомогою цієї мікроелектростанції можна заряджати телефони, павербанки, інші електроприлади.
Дев’ятикласник Марко Лаврін навчається в Українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. У вільний від навчання час хлопець з підручних засобів майструє ліхтарики, зарядні пристрої для гаджетів. Їх зробив близько 30.
“Почалося з того, що почали масово виключати світло. А треба було працювати на комп’ютері і появилася ідея зробити мініелектростанцію з використаних електронних сигарет. Це найдешевша ціна тоді була на акумулятори. Купував використані електронні сигарети, розбирав їх і робив спочатку павербанки різні, щоб телефон заряджати. Далі перейшов на великі станції. У даному пристрої використовується близько 97 таких акумуляторів, сумарною місткістю 320 Ват. Наприклад, “Старлінк” бере від 70 до 100 Ват. То можна 4 години живити його”.
Портативну мініелектростанцію змайстрував, щоб допомогти українським військовим на передовій. Сьогодні він прийшов до волонтерського центру, щоб передати прилад волонтерам.
“За допомогою якої там можна заряджати телефони, павербанки, дрони. Також є інвектор на 220, це дає змогу ноутбуки заряджати, живити телевізори, монітор”.
Хлопець розповів, як працює прилад.
“Є прикурювач, можна лампочки включати від нього. Також є декілька індикаторів різних. Пише вольтаж, пише ампер скільки споживає, скільки залишилось зарядки. Є кулер для охолодження. Він заряджається звичайною автомобільною зарядкою на 5 ампер. Вмонтовано в нього швидку зарядку, яка буде заряджати весь цей пристрій від 2 до 3 годин”.
Волонтерка Десантно-козацького рою Ніна Стець каже, мініелектростанцію, яку сконструював школяр, відправлять в одну з бригад, яка воює під Бахмутом.
“Річ ця потрібна дуже сильно військовослужбовцям. Хлопцям буде набагато легше, коли вони можуть зарядити в машині пристрої, бо не в кожній точці є світло, де можна зарядити”.
Хлопець говорить, що планує також допомагати волонтерам у вільний від навчання час.
“Залюбки буду приходити сюди, щоб допомагати. Кажуть, що тут треба носити все, сортувати, то я готовий допомагати”.