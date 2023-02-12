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Школи Тернопільщини отримали бойлери та обігрівачі від UNICEF

12.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Освіта

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Гуманітарну допомогу від UNICEF отримали школи на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Це бойлери та обігрівачі, які застосовуватимуть у навчальних закладах 30 громад області.
Бойлери та обігрівачі дозволено використовувати в освітніх закладах, – каже Ольга Хома. Зокрема, ці технічні засоби необхідні у закладах інституційного догляду.

«Навчальні заклади нашої області отримують допомогу від UNICEF. Цього разу це 100 обігрівачів та 50 бойлерів. Їх ми передали у заклади загально-середньої освіти, професійної освіти та заклади інституційного догляду та виховання дітей. У громадах самостійно вирішують, який навчальний заклад найбільше потребує цих засобів, туди і спрямують їх».

Через тиждень в області очікують чергової допомоги від UNICEF для шкіл.

Джерело: За Збручем

Теги: гуманітарна допомога, UNICEF, школи на Тернопільщині

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