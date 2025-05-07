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Що таке “Контракт 18–24”?

07.05.2025

Руслан Іннак

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Офіційно, Новини, Головне, Війна з рф

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Що таке “Контракт 18–24”? Контракт 18–24 — це спеціальна програма для молоді віком від 18 до 24 років, яка дозволяє підписати добровільний контракт на службу в Збройних Силах України всього на 1 рік.

Що дає контракт:

  • Служба лише 12 місяців — без довгострокових зобов’язань
  • Гідна зарплата (із можливими доплатами)
  • Повний соціальний пакет — медичне забезпечення, пільги, відпустка
  • Професійна підготовка
  • Кар’єрний старт для подальшої служби або цивільного життя
  • Повага та визнання — ти реально захищаєш країну

Приєднуйся: https://18-24.army.gov.ua

Теги: 18-24, контракт, війна, ЗСУ

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