Що таке “Контракт 18–24”? Контракт 18–24 — це спеціальна програма для молоді віком від 18 до 24 років, яка дозволяє підписати добровільний контракт на службу в Збройних Силах України всього на 1 рік.

Що дає контракт:

Служба лише 12 місяців — без довгострокових зобов’язань

Гідна зарплата (із можливими доплатами)

Повний соціальний пакет — медичне забезпечення, пільги, відпустка

Професійна підготовка

Кар’єрний старт для подальшої служби або цивільного життя

Повага та визнання — ти реально захищаєш країну

Приєднуйся: https://18-24.army.gov.ua