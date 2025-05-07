Що таке “Контракт 18–24”? Контракт 18–24 — це спеціальна програма для молоді віком від 18 до 24 років, яка дозволяє підписати добровільний контракт на службу в Збройних Силах України всього на 1 рік.
Що дає контракт:
- Служба лише 12 місяців — без довгострокових зобов’язань
- Гідна зарплата (із можливими доплатами)
- Повний соціальний пакет — медичне забезпечення, пільги, відпустка
- Професійна підготовка
- Кар’єрний старт для подальшої служби або цивільного життя
- Повага та визнання — ти реально захищаєш країну
Приєднуйся: https://18-24.army.gov.ua