Що таке доповнена реальність та її особливості

Доповнена реальність (AR) – технологія, що додає цифрові елементи в реальний світ. Здійснюється це за допомогою пристроїв: смартфонів, планшетів або AR-окулярів. Відбувається накладання віртуальних об’єктів (графіка, звуки, анімація) на світ навколо нас. Створюється певна змішана реальність.

Функціонування технології

Загальний принцип роботи доповненої реальності:

Камера AR-пристрою (наприклад, смартфона або планшета) фіксує зображення реального об’єкта;

програмне забезпечення пристрою аналізує зображення, інтегрує його з додатковими елементами;

відбувається відтворення оновлене зображення на екрані.

Доповнена реальність допомагає в роботі (наприклад, дизайнерам), а також розважає (в ігрових автоматах Elslots Casino та ін.).

Види доповненої реальності

Спеціалісти виокремлюють види AR-реальності:

Маркерна: використовуються спеціальні візуальні маркери. Наприклад, QR-коди для розпізнавання та відображення віртуальних об’єктів у реальному світі;

безмаркерна: використовує дані про місцеперебування (GPS, акселерометр) для розміщення віртуальних об’єктів у реальному середовищі;

проєкційна: працює шляхом проєктування віртуальних зображень на фізичних об’єктах, що дозволяє безпосередньо взаємодіяти з ними;

VIO-орієнтована: використовує візуальну інерціальну одометрію для відстеження рухів пристрою та розміщення віртуальних об’єктів.

Методи дозволяють застосовувати AR у широкому спектрі галузей.

Галузі застосування доповненої реальності

Застосування доповненої реальності полягає у відображенні створених за допомогою комп’ютера об’єктів в реальному середовищі. Використовуються:

Камери та дисплеї: AR використовує камери пристроїв для захоплення реального оточення. Після віртуальні об’єкти накладаються на екран, створюючи змішану реальність;

визначення положення та орієнтації: AR, використовуючи різні методи (GPS, сенсори, для визначення положення та орієнтації гаджета в просторі), точно накладають віртуальні об’єкти на реальне оточення;

інтерактивність: AR дозволяє користувачам взаємодіяти з віртуальними об’єктами через сенсорні екрани, голосові команди, жести та рухи;

розширене використання: AR також інтегрується у повсякденні пристрої (смартфони, планшети), що робить технологію доступною для широкого кола користувачів.

Доповнена реальність забезпечує інноваційні способи взаємодії, навчання та розваги, впливаючи на різноманітні сфери, від ігор до медицини та освіти.