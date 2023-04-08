Що та коли сіяти чи садити: посівний календар на квітень

Нічого не забути зробити в ці гарячі квітневі дні в саду і на городі допоможе місячний посівний календар на квітень.

Посівний календар на квітень 2023 не радив в перші вихідні цього місяця щось сіяти. Але, якщо погода порадує, то вже в квітневі вихідні — 8-9 числа — можна братися до роботи з рослинами. Хто ще не був цього року на ділянці, вже просто не може терпіти, щоб не глянути хоч одним оком, як там зимувалося. А у найщасливіших садівників уже все готове до перших посівів. Залишилося ще трохи, і почнеться — тільки встигай! Нічого не забути зробити в ці гарячі квітневі дні в саду і на городі допоможе місячний посівний календар на квітень, повідомляє «Зелена садиба».

Настає чарівна пора першоцвітів. Але садівникам не до милування цими, може, і не найкрасивішими, але, однозначно, найбажанішими квітами у саду. У розпалі сезон розсади. Щось уже давно посіяне і навіть розсаджене по окремим горщикам. Деякі сіянці настав час переселяти в теплиці, а на півдні — і у відкритий ґрунт. А скільки всього ще можна посіяти на розсаду у квітні! Хоча, звичайно, метушня з розсадою вже не викликає такого захвату, як у березні. Хочеться якнайшвидше все висадити в землю і побачити, як рослини дружно зростають, не вимагаючи щоденної уваги.

У квітні, згідно з посівним календарем на 2023 рік, майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами — можна сіяти, садити, пересаджувати, ділити і т.д. Ще б погода не підвела! Квітень за погодними умовами в Україні може бути дуже різним, але раніше чи пізніше цього місяця вже можна щось посіяти у відкритий ґрунт скрізь, де зійшов сніг. Особливо це актуально для тих садівників, хто не встиг чи не захотів з якихось причин провести підзимні посіви. Посіявши у квітні пряну зелень до столу, горох, редис, листові салати, посадивши цибулю та часник, ви забезпечите себе раннім урожаєм.

Посівний календар на квітень 2023 радить сіяти салат 7, 17, 18, 21, 22 квітня; редис — 17, 18, 25-27; посадити цибулю на ріпку краще 7-9, 12-14, 17, 18, а на зелень — 7, 12-14, 21, 22, 25-27 числа. Зручна таблиця посівів на квітень 2023 допоможе визначити оптимальні дні для посівів і посадок всіх популярних овочевих і декоративних культур.

У квітні потрібно також встигнути приділити увагу декоративному та плодовому саду. Профілактичні обприскування, посадки та пересадки, розмноження поділом та щеплення… Загалом, настав час активних робіт у саду. І тут вам стане у пригоді наша таблиця №2, що допоможе визначити найкращі дні для робіт в саду і на городі, згідно з посівним календарем на квітень 2023.

Таблиця 1. Посіви та посадки рослин у квітні 2023

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Коренеплоди Картопля, топінамбур 7-9, 12-14, 17, 18 Батат 7-9, 12-14 Буряк, морква, пастернак 7-9 Редька, ріпа 8, 9, 12-14, 21, 22 Редис 17, 18, 25-27 Селера, петрушка на корінь 7-9 Цибулеві Цибуля городня 7-9, 12-14, 17, 18 Цибуля на зелень, шніт 7, 12-14, 21, 22, 25-27 Часник 7, 12-14 Цибуля порей, єгипетська, рокамболь 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, Овочі до столу та на зберігання Томати, фізаліс 21, 22, 25-27 Солодкий і гострий перець 8, 9, 21, 22 Баклажани 8, 9, 21, 22 Огірки 8, 9, 25-27 Брокколі, цвітна капуста 7, 12-14, 21, 22 Рання капуста 7, 21, 22 Середня та пізня капуста 7 Кале, пак-чой та інша листова капуста 7, 17, 18 Стеблева селера 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 Кабачки, патисони, гарбуз 25-27 Баштанні 8, 9, 25-27 Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) 7, 23, 24 Кукурудза 7, 21, 22 Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 21, 22, 25-27 Соняшник 1, 2, 7, 28-30 Міцелій 1-5, 21-30 Зелень та трави Листовий салат 7, 17, 18, 21, 22 Шпинат 21, 22 Качанні салати, цикорій 7, 21, 22 Рукола, крес, листова гірчиця 8, 9, 17, 18, 25-27 Мангольд 17, 18, 21, 22 Щавель 8, 9, 21, 22 Кріп та фенхель 12-14, 21, 22 Петрушка, кінза та селера на листя 21, 22 Базилік, материнка, розмарин 3-5, 8, 9 Лікарські та чайні культури 1-5, 8, 9, 28-30 Мікрозелень 8, 9 Ягідно-плодовий сад Суниця та полуниця 23-27 Яблуня 12-14, 21, 22 Груша, айва 7, 12-14 Абрикос, вишня, слива, персик 7, 21, 22 Черешня 1, 2, 21, 22, 28-30 Волоський горіх, фундук 7, 21, 22, 23, 24 Калина, шипшина, горобина, обліпиха 17, 18, 21, 22, 25-27 Глід 1, 2, 8, 9, 25-30 Смородина 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30 Малина 8, 9, 23-27 Аґрус та інші ягідники 8, 9, 12-14, 25-27 Виноград 7-9 Декоративні рослини Газони та ґрунтопокрівні рослини 21, 22, 25-27 Сидерати 3-5, 21, 22, 25-27 Однорічники 3-5, 7, 21, 22 Цибулинні та бульбові 8, 9, 12-14, 17-18 Трав’янисті багаторічники 3-5, 7, 21, 22 Хвойні 3-5 Живі огорожі 1-5, 7, 23, 24, 28-30 Чагарники та дерева 1-5, 21, 22, 28-30 Ліани 3-5, 23, 24

Таблиця 2. Найкращі дні для садових робіт у квітні 2023

Сапання та інші роботи з ґрунтом 6, 10, 11, 15, 16, 19 Пророщування насіння 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 Пікірування, проріджування 7, 12-14 Підживлення органічними добривами 8, 9, 12-14, 17, 18 Підживлення мінеральними добривами 21, 22, 25-27 Обрізка, омолодження, формування 8-14 Компостування 19, 20 Прищипка, пасинкування 20 Боротьба зі шкідниками та хворобами 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 Профілактичні обробки 3-5, 10, 11, 23, 24 Заготівля живців 12-14, 17, 18, 21, 22 Щеплення та окулювання 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 Чищення та обробка кори 6, 15, 16 Прибирання на ділянці 6, 10, 11, 20 Ремонтні та будівельні роботи 1, 2, 10, 11, 12-14, 19, 21, 22, 25-30

Таблиця 3. Фази Місяця, квітень 2023