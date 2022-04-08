У такому випадку варто використовувати мобільний застосунок «Дія». Паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка), та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які сформовані у «Дії», мають таку ж юридичну силу, що й звичайні.

Такі положення передбачені статтею 141 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Е-паспорт можна пред’являти для посвідчення своєї особи під час перевірки працівниками правоохоронних органів, у тому числі на блокпостах, а також використовувати для перетину державного кордону з Польщею та Молдовою.

У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) ви можете подати документи на оформлення ID-картки та закордонного паспорта, а також відновити втрачені документи.

Наразі ЦНАПи працюють у деяких областях, у тому числі і в Тернопільській.

З адресами місцезнаходження, графіками роботи та контактами можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/eS0aUu0.

Також паспортні послуги знову доступні в підрозділах Державної міграційної служби. Перевірити, чи працюють відповідні підрозділи та знайти контактну інформацію можна за посиланням: https://cutt.ly/9STmI7r.