Проінформований – означає озброєний. На території області немає небезпеки радіаційного чи хімічного забруднення, та попри це, що ж варто знати про хімічну небезпеку, розповідає #МОЗ.
Що робити у разі аварії на хімпідприємстві. Також надаємо інструкцію, яку першу допомогу слід надавати у разі отруєння хімікатами.
У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:
– щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
– заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
– увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
– попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
– вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
Залиште приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого.
У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.
Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.