Проінформований – означає озброєний. На території області немає небезпеки радіаційного чи хімічного забруднення, та попри це, що ж варто знати про хімічну небезпеку, розповідає #МОЗ.

Що робити у разі аварії на хімпідприємстві. Також надаємо інструкцію, яку першу допомогу слід надавати у разі отруєння хімікатами.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

– щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

– заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

– увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

– попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

– вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Залиште приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого.

У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.