З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було оголошену загальну мобілізіацію.

У зв’язку з цим, переважній більшості чоловіків виїжджати за український кордон заборонено. Проте, така група як особи з інвалідністю має виключення — вони не підлягають мобілізації, а тому можуть перетнути кордон. Слід розуміти, що іноді прикордонники можуть не дати свій дозвіл на виїзд такої особи, і на це є важливі причини.

Про це повідомили в українському виданні “TODAY.UA” з посиланням на Державну прикордонну службу України. Як зазначається, виїзд обмежено тим, чиї документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном. Тільки ті документи, які офіційно були підтверджені або видані в Україні, можуть дати право покинути країну. Мова йде про інвалідів І та ІІ групи.

“Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі громадяни стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації”, — йдеться в публікації видання.

Усі необхідні документи мають бути зібрані до перетину кордону і бути у громадянина. Серед них: