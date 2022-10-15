З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було оголошену загальну мобілізіацію.
У зв’язку з цим, переважній більшості чоловіків виїжджати за український кордон заборонено. Проте, така група як особи з інвалідністю має виключення — вони не підлягають мобілізації, а тому можуть перетнути кордон. Слід розуміти, що іноді прикордонники можуть не дати свій дозвіл на виїзд такої особи, і на це є важливі причини.
Про це повідомили в українському виданні “TODAY.UA” з посиланням на Державну прикордонну службу України. Як зазначається, виїзд обмежено тим, чиї документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном. Тільки ті документи, які офіційно були підтверджені або видані в Україні, можуть дати право покинути країну. Мова йде про інвалідів І та ІІ групи.
“Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі громадяни стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації”, — йдеться в публікації видання.
Усі необхідні документи мають бути зібрані до перетину кордону і бути у громадянина. Серед них:
- довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії — форма первинної облікової документації № 157-1/о;
- посвідчення, що підтверджує інвалідність;
- пенсійне посвідчення;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності;
- довідка про отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики.