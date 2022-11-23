Ще одна категорія чоловіків не підлягає мобілізації – кого не призвуть до армії

Перелік документів, які потрібно зібрати та коли треба звернутися до військкомату.

Українське законодавство передбачає, що під час воєнного стану не можуть мобілізувати українця, у якого є близькі родичі з інвалідністю.

Про це пише ZN.UA.

Адвокат Богдан Пересада роз’яснив, що відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, призову не підлягають військовозобов’язані, які:

мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Однак, такі українці можуть бути мобілізовані за їх згодою, але лише за місцем проживання.

Які документи треба зібрати

Військовозобов’язаний, який не підлягає мобілізації, може написати до військкомату лист (заяву), у якому зазначить відповідні обставини.При цьому до заяви потрібно додати такі документи:

документи про інвалідність родича (довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи – щоб усі прізвища та імена збігалися і все було зрозуміло);

копії паспортів (військовозобов’язаного і родича з інвалідністю (1-2 сторінки)).

Можна попередньо відправити до військкомату нотаріально завірені копії документів цінним листом з описом вкладення, а потім прийти в військкомат особисто, взявши з собою оригінали вищезазначених документів.