«Шануймося. Ветерани» – просвітницький відеопроєкт із історії України

Команда проєкту «Шануймося» допомагає українським педагогам, батькам школярів та учням більше дізнаватися про історію нашої держави із 2020 року. Тоді, за підтримки Українського Культурного Фонду ми створили формат, який добре зарекомендував себе протягом останніх п’яти років. Це поєднання відеоуроку з історії, який можна переглядати в школі або вдома, із методичною розробкою, котра є готовим матеріалом для вчителя.

«Шануймося» – це в першу чергу просвітницький проєкт, а не розважальний чи популяризаційний, тому наша основна цільова аудиторія – це дорослі, котрим ми даємо ефективний інструмент, який допомагає розповідати дітям шкільного віку про історію України.

У 2025 році в рамках програми «Культурний Штурм» за підтримки УКФ та 3ОМБр команда ГО «ВГО «Рушійна Сила», на чолі із режисеркою Марією Яремчук, продюсерами Сергієм Шкуро і Володимиром Ханасом за участі ветерана Війни за Незалежність України Олега Дубового, створила другий сезон проєкту, котрий отримав назву «Шануймося. Ветерани».

Цього разу спікерами уроків стали ветерани Війни за Незалежність України, зокрема ті, які мають інвалідність. Команді проєкту було важливо не лише створити історичний контент, а й показати: ветерани можуть і повинні бути частиною цивільного життя, брати участь у патріотичному вихованні, надихати дітей власним прикладом. Нам було приємно, що спікери не просто відтворювали в кадрі заздалегідь підготований текст, а ставали його співавторами, ділилися власними напрацюваннями та досвідом.

В цьому сезоні темами уроків стали події військової історії України. Ми хотіли показати, що в усі часи українці завжди мали власну мілітарну культуру і традицію: від Київської Русі, козацьких походів, визвольних змагань УПА до сьогоднішньої боротьби. Для нас було важливо, щоб глядачі дізналися, що українці – це народ воїнів, а військовий геній наших командирів та звитягу бійців визнавали та поважали у всьому світі.

Темами відеоуроків стали:

«Чортківська офензива», «Битва під Хотином», «Українець, який отримав нагороду Британської імперії», «Оборона Донецького аеропорту», «Битва під Оршею», «Морські походи козаків», «Битва під Гурбами», «Битва під Синіми Водами», «Битва за Космач», «Бій під Бродами».

Кожна із обраних тем логічно вписується в шкільну програму із Історії України. Кожна лекція спікера в кадрі проілюстрована додатковими фото/відеоматеріалами. Попри те, що проєкт не розважальний, в кожен ролик додано невеликий ілюстративний фрагмент, згенерований штучним інтелектом. Також у кожному нашому відео є розділ, де проводяться паралелі між історичним матеріалом і сучасною війною.

Про можливості використання уроків циклу «Шануймося. Ветерани» будуть проінформовані обласні органи управління освітою. Також команда проєкту проведе кілька пробних уроків, щоб отримати відгуки учнів та вчителів.

Неможливо одним помахом руки змусити підлітка полюбити історію, як шкільну дисципліну. На жаль, на це впливає занадто багато факторів. Але в наших силах наповнити український медіа простір такою кількістю якісного контенту по темі, щоб кожен і кожна могли знайти історію, яка відгукується і цікавить.

Проєкт «Шануймося. Ветерани» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та 3 окремої штурмової бригади в межах конкурсної програми «Культурний Штурм»