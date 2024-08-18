Шахрайства на ринку портативних джерел живлення

Одна з найпоширеніших схем, яку використовують зловмисники, аби ошукати покупців – продаж нереальних товарів. Шахраї розміщують оголошення на популярних онлайн-платформах або створюють сайти-двійники. Пропонують замовникам товар за привабливими цінами, значно нижчими за ринкову вартість, й поповнюють свій гаманець чималими сумами.

До співробітників Тернопільського районного управління із заявою про шахрайство звернулася 50-річна місцева жителька. Вона розповіла, що в Інтернеті хотіла придбати портативну електростанцію, сплативши за неї понад 28 000 гривень передоплати. Проте своє замовлення жінка не отримала, а зв’язок із «продавцем» обірвався.

Дізнавачі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Поліцейські радять: не перераховуйте гроші як завдаток чи передоплату за товар навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця або Інтернет-магазин. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Розраховуйтеся за товар лише після його отримання.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70, радять у відділі комунікації обласної поліції.