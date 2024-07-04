Сергій Надал на передовій нагородив наших захисників з територіальної оборони Тернополя

На передовій особисто нагородив наших Героїв захисників з 82-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Також бійці отримали наземний безпілотник та РЕБ. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міський голова вручив захисникам відзнаки та годинники.

«Успішно доставили захисникам 82-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони наземний безпілотник «Мураха», РЕБ, смаколики. Маю за честь також особисто вручити відзнаки міської ради, міського голови і годинники до Дня Героїв і до Дня Конституції нашим військовим. Низький уклін бійцям за сміливість та мужність. Дякую всім солдатам, сержантам, які зараз у боях, на бойових постах та завданнях. Дякую також усім тернополянам, що приносили посилки нашим бійцям. Разом ми наближаємося до Перемоги!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, перед цим, міський голова відвідав наших Героїв-захисників з 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Міський голова також привіз на передову наземний безпілотник «Мураха», РЕБи, вантажний мікроавтобус, рації, батареї та смаколики. Мікроавтобус придбали за кошти працівників міської ради.

Новина від пресслужби.