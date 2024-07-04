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Сергій Надал на передовій нагородив наших захисників з територіальної оборони Тернополя

04.07.2024

Руслан Іннак

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Головне в номер, Політика, Новини, Війна з рф, Теми

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На передовій особисто нагородив наших Героїв захисників з 82-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Також бійці отримали наземний безпілотник та РЕБ. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міський голова вручив захисникам відзнаки та годинники.

«Успішно доставили захисникам 82-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони наземний безпілотник «Мураха», РЕБ, смаколики. Маю за честь також особисто вручити відзнаки міської ради, міського голови і годинники до Дня Героїв і до Дня Конституції нашим військовим. Низький уклін бійцям за сміливість та мужність. Дякую всім солдатам, сержантам, які зараз у боях, на бойових постах та завданнях. Дякую також усім тернополянам, що приносили посилки нашим бійцям. Разом ми наближаємося до Перемоги!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, перед цим, міський голова відвідав наших Героїв-захисників з 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Міський голова також привіз на передову наземний безпілотник «Мураха», РЕБи, вантажний мікроавтобус, рації, батареї та смаколики. Мікроавтобус придбали за кошти працівників міської ради.

Новина від пресслужби. 

Теги: ТМР, Сергій Надал, територіальна оборона, міська рада

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