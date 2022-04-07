Як повідомляє Politico, востаннє ця програма використовувалася за часів Другої світової війни.

Видання зазначає, що той факт, що американські законодавці вдалися до такої екстраординарної тактики, свідчить про те, що російське вторгнення в Україну є загрозою ліберальному порядку.

Це також свідчить, що західний світ вірить, що Україна тепер може перемогти у боротьбі з російськими окупантами.

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні 2022 року прискорить передачу критично важливого військового обладнання та інших постачань в Україну, скоротивши бюрократичну тяганину.

Він дозволяє де-факто дарувати озброєння з можливістю того, що Україна виплатить борг пізніше.

Видання пише, що поки не ясно, чи розгляне Палата представників ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати Конгресу США підуть на попередньо заплановану двотижневу перерву.

Джерело: nv.ua